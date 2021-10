Disney, slittamenti per Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panther 2 e Indiana Jones 5

News Cinema

La Disney ha rivisito il suo calendario delle uscite: il più penalizzato è Indiana Jones 5 che finisce al giugno 2023, mentre i Marvel come Doctor Strange 2, Thor Love and Thunder e Black Panther 2 slittano di qualche mese. Ecco le date.

Brutto colpo per i fan Marvel e Lucasfilm in casa Disney: la major infatti ha diffuso ieri un comunicato con cui rivede le date d'uscita di diversi lungometraggi, tra cui molti del Marvel Cinematic Universe. Il più penalizzato è tuttavia quell'anima in pena di Indiana Jones 5, che subisce il quarto poderoso slittamento del suo iter (sin da quando fu annunciato nel 2016), collocato ora in sala il 30 giugno 2023, senza che il suo posto il 22 luglio 2022 sia raccolto da altri blockbuster della casa, probabilmente perplessa anche dall'arrivo il 29 della concorrenza di Black Adam con Dwayne Johnson. Certo il progetto di Indy 5 ha subito un rallentamento nelle riprese in estate per l'infortunio di Harrison Ford, ma ci sembrava che la produzione fosse ripartita con buona lena (con recenti riprese in Sicilia che hanno divertito molto gli appassionati italiani del prof. Jones). Che dire? Siamo contenti almeno che almeno il film esista, e ormai dovremmo averci fatto il callo. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga