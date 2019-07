Dèmoni: un sequel (a fumetti) per i film cult di Lamberto Bava

News Cinema

Pubblicato da Rustblade, sceneggiato da Andrea Gallo Lassere coi bellissimi disegni di Simona Simone, sarà da metà luglio in tutte le fumetterie per rivivere le atmosfere dell'horror italiano.

Chi ama il cinema di genere italiano è molto affezionato a due film ultrasplatter firmati da Lamberto Bava, Dèmoni e Dèmoni 2, usciti nel 1985 e del 1986. Nel primo c'erano Urbano Barberini, Natasha Hovey e Michele Soavi e nel secondo David Knight e Nancy Brilli. Entrambi sono stati scritti dal regista assieme a Dario Argento, Dardano Sacchetti e Franco Ferrini, gli effetti speciali erano firmati da Sergio Stivaletti e la colonna sonora da Claudio Simonetti. Se all'epoca non esistevate ancora o eravate troppo piccoli per vederli, vi consigliamo di recuperarli, se non altro per rivivere un'epoca in cui horror era sinonimo di splatter e di idee originali.

Oltre 30 anni dopo, arriva un sequel/omaggio a fumetti, pubblicato da Rustblade Comics in edizione bilingue (i due film hanno avuto grande successo anche all'estero), disponibile nelle fumetterie da metà luglio. La sceneggiatura e i dialoghi sono di Andrea Gallo Lassere e i disegni - bellissimi - sono di Simona Simone. L'illustrazione interna a colori è opera della Bonelliana Lola Airaghi.

La storia è ambientata 10 anni dopo gli eventi narrati nei due film. La protagonista - modellata sulle fattezza di Asia Argento - è Ingrid Haller, una famosa scrittrice che sogna di dèmoni e li racconta nei suoi libri. Dopo la presentazione del suo ultimo lavoro, “Kingdom of Darkness”, si recherà verso la metropolitana e, in una notte di vero e proprio delirio di sangue, troverà i suoi incubi ad attenderla all’ultima fermata.

Gli autori hanno già collaborato per un altro fumetto horror, "Dawn of the Dead - Hotel La Muerte".