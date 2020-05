Deadpool 3 poco probabile? L'autore Rob Liefeld è scettico sui piani Disney-Marvel

News Cinema

Mesi fa Ryan Reynolds si era detto ottimista su Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, ma Liefeld in un'intervista ha in serbo una doccia fredda.

Tempo fa Ryan Reynolds si è dimostrato ottimista su Deadpool 3, ma in un recente videocast con Inverse, il cocreatore del personaggio, il disegnatore Rob Liefeld (su testi di Fabian Nicieza), è molto più pessimista sui piani della Disney Marvel. Sappiamo che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe non comprende ancora X-Men e derivati, da poco tornati nella scuderia dei Marvel Studios / Disney, dopo l'acquisizione della Fox. Nessuno ha mai escluso che Wolverine e soci vi entreranno prima o poi, chiaramente, ma di certo la Fase 4 non li accoglie e terminerà nel 2022: della Fase 5 non ufficiale al momento si sa solo di un Black Panther 2 e un Captain Marvel 2. Rob dice:

Non saprei, ecco quello che la gente non vuole sentire, ma grazie a Dio sono un tipo realista: io sento che i film di Deadpool sono una pratica chiusa. Abbiamo avuto due film brillanti, viviamo in una cultura che guarda sempre avanti, perché ci vendono solo il "dopo, dopo, dopo". E' una febbre. Per me, quando la febbre si calmerà, la gente dovrà solo fare un bel respiro e realizzare che i due Deadpool sono usciti nel giro di due anni l'uno dall'altro, 2016 e 2018 e... beh... non è che vada matto per i piani della Marvel in questo momento.