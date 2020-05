David Arquette torna nel ruolo dello sceriffo Linus in Scream 5!

News Cinema

Non poteva esserci un altro Scream senza lo sceriffo Dewey (Linus in Italia): David Arquette torna nel ruolo in Scream 5, che darà diretto a fine anno da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Ecco una notizia che farà piacere a tutti i fan della serie Scream, di Wes Craven e del talento dei due registi che stanno per cimentarsi col quinto film dopo quasi dieci anni, ovvero Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett: David Arquette è ufficialmente a bordo per riprendere il ruolo del goffo ma valoroso sceriffo Dwight "Dewey" Riley, ribattezzato in Italia col più pronunciabile Linus.

Così l'attore ha commentato: "Sono felicissimo di interpretare di nuovo Dewey e di riunirmi con la mia famiglia di Scream, vecchia e nuova. Scream è stato una parte molto importante della mia vita, e sia per i fan che per me non vedo l'ora di onorare l'eredità di Wes Craven".

Sul set del primo film Arquette conobbe Courteney Cox, che ricopriva il ruolo della spietata giornalista Gale Weathers, e che sarebbe diventata sua moglie dal 1999 al 2013, dandogli la figlia Coco. E quello nella serie scritta da Craven e Kevin Williamson è sicuramente il personaggio che gli ha portato maggiore notorietà.

Ma non è tutto: proprio oggi Spyglass Media Group ha annunciato che le riprese si svolgeranno a fine anno a Wilmington, in North Carolina, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. La sceneggiatura del nuovo Scream è di James Vanderbilt e Guy Busick. Spyglass è in trattative con alcuni storici membri del cast per coinvolgerli in questo reboot. Avevamo già detto dell'interesse di Neve Campbell a riprendere il personaggio di Sidney Prescott e speriamo che a breve altri possano aggiungersi alla "nuova famiglia" di Scream.

Kevin Williamson, sceneggiatore del primo, del secondo e del quarto film del franchise, che sarà in qualche modo della partita come produttore esecutivo, ha dichiarato: "Sono felicissimo di tornare a lavorare con David, Jamie, Guy e Chad di Radio Silence sul prossimo Scream. Il loro approccio al film è innovativo e originale e onora l'eredità di Wes in modo meraviglioso. Finché morte non ci separi è il mio horror preferito dell'anno scorso e non vedo l'ora di vedere cosa porterà il loro straordinario talento all'universo di Scream. Farne parte è elettrizzante".