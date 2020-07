Da Top Gun Maverick a Mulan passando per Avatar: gli ultimi aggiornamenti sulle uscite al cinema dei film Disney e Paramount

News Cinema

Top Gun Maverick arriva nel 2021, Mulan è nel limbo, i seguiti di Avatar partono nel 2022: riassumiamo questi e altri slittamenti.

Nelle ultime 24 ore la Paramount e la Disney hanno annunciato l'ennesima variazione nel loro calendario delle uscite, assumendo decisioni ferali per film attesissimi come Top Gun: Maverick, Avatar 2 e Mulan. Raggruppiamo per ciascuna major gli slittamenti causa Coronavirus, aggiundendo in basso un riepilogo della situazione Warner Bros e Tenet. Ricordiamo che si parla di uscite americane: non si è ancora capito se e come gli studi vorranno trattare i mercati in modo differente, a seconda della diffusione del Covid-19.

In casa Paramount, Top Gun: Maverick con Tom Cruise, sequel per molti già epocale, non uscirà più questo Natale, ma è stato spostato in avanti, nel luglio 2021. Sorte simile per il meno atteso ma di certo potenzialmente lucrativo horror A Quiet Place 2, che passa dal settembre 2020 all'aprile 2021. Nel listino ci sono anche annunci più rosei, come la prima collocazione ufficiale di Sonic the Hedgehog 2, per l'8 aprile 2022.



Per quanto riguarda i sequel di Avatar, la Disney sostanzialmente ha fatto slittare tutta la sequenza di un anno, per cui Avatar 2 arriverà non più nel dicembre 2021, bensì nel dicembre 2022. Di conseguenza Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 vedranno la luce rispettivamente nel 2024, 2026 e 2028 (!!!). Cattive notizie per Mulan, che è stato proprio al momento cancellato dal listino e per il quale si comincia a vociferare di un trasloco in streaming (non confermato) su Disney+. Resiste incredibilmente, ma forse per poco, The New Mutants in teoria nelle sale questo 28 agosto, ma tutto è possibile.

Discorso analogo per la misteriosa nuova trilogia di Star Wars, prevista un tempo tra il Natale 2022 e il Natale 2026, ora slittata al 2023 - 2025 - 2027, sempre a dicembre.

The French Dispatch di Wes Anderson, un tempo collocato in uscita quest'ottobre, è ora in attesa di una nuova data, mentre ottimisticamente Assassinio sul Nilo di e con Kenneth Branagh slitta di sole due settimane, al 23 ottobre 2020. L'epico The Last Duel, scritto e interpretato da Matt Damon & Ben Affleck, diretto da Ridley Scott, non si vedrà invece prima dell'ottobre 2021 (doveva uscire nel Natale 2020).



Ricordiamo qui i piani della Warner Bros, alla quale tutti guardavano per seguire il Tenet di Christopher Nolan come rilancio dell'esperienza in sala: quest'ultimo è tuttora senza data d'uscita americana (ma il 26 agosto in Italia non è stato smentito), mentre non si sono prese decisioni in merito a Wonder Woman 1984 e Dune, tuttora teoricamente attesi per il 2 ottobre e il 18 dicembre 2020.