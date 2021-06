Crudelia 2 con Emma Stone è in preparazione: chi lo realizzerà?

News Cinema

Crudelia 2 potrebbe diventare realtà a giro relativamente stretto: vediamo chi se ne occuperà e cosa potrebbe raccontare.

Arriverà un Crudelia 2, diretto dallo stesso regista Craig Gillespie e scritto da uno degli autori del primo capitolo attualmente nelle sale, Tony McNamara: lo scoop è stato diffuso da Hollywood Reporter, che però non è riuscito a conoscere le tempistiche di lavorazione. Manca una conferma di Emma Stone ed Emma Thompson, ma confidiamo nel fatto che, da star, ammettano pubblicamente la loro adesione solo in via ufficiale, a contratti firmati: sarebbe folle per la Disney fare a meno della diabolica performance specialmente della Stone, colonna del film che finora ha incassato nel mondo 87 milioni di dollari, escludendo gli introiti dall'Accesso VIP di Disney+ in streaming, giudicati "forti" in un comunicato ufficiale dalla casa madre.

Crudelia 2, immaginiamo le direzioni possibili della storia