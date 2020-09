Colpo grosso su Amazon Prime Video: Lupin III arriva in streaming e ruba la scena a tutti

News Cinema

Sulla piattaforma streaming di Amazon saranno presto disponibili i leggendari cartoni animati di Lupin III (le serie con giacca verde, rossa e rosa), e da poco c'è il recente film in CGI Lupin III: the First, che si aggiunge al Lupin III: il film in live action.

È nato nel 1967 sulle pagine di un manga divenuto in breve molto popolare, firmato da un autore leggendario come Monkey Punch, ma a far diventare Lupin III il personaggio conosciutissimo e amatissimo in tutto il mondo sono state le serie animate prodotte in Giappone a partire dal 1971.

Chiunque sia stato bambino nell'epoca d'oro dei cartoni animati giapponesi trasmessi in Italia dalle prime tv private non può non ricordare il divertimento e l'emozione di assistere alle imprese di Lupin e della sua banda, quella formata da Jigen e da Goemon, cui spesso si aggiungeva - per opportunismo - la bella e procace Fujiko (poi diventata in Italia Margot); quelle imprese che lo contrapponevano al sempre sconfitto ispettore Zenigata.

Imprese capaci poi, negli anni, di conquistare anche le generazioni successive, in Italia e nel mondo.

Ora, tutti i fan di Lupin III, a prescindere dalla loro età, hanno un motivo per gioire, perché a breve su Amazon Prime Video saranno disponibili in streaming le serie animate originali di Lupin III, mentre già potete vedere Lupin III: The First, il film che per la prima volta - nel 2019 e sulla base di un soggetto originale di Monkey Punch, che poi è morto poco prima dell'uscita del film nelle sale nipponiche - ha portato Lupin e compagnia nel mondo della CGI e fuori dall'abituale universo di animazione 2D a mano libera.

Ecco nel dettaglio tutto Lupin III su Amazon Prime Video:

Lupin III: The First

Il "The First" del titolo è riferito a diverse cose: ovviamente al fatto che il film è il primo film di Lupin III in CGI, ma anche alla "prima volta" del regista Takashi Yamazaki, che non si era mai cimentato prima in storie provenienti dall'universo lupiniano. Potrebbe anche riferirsi alla storia del film, nella quale Lupin III deve rubare il leggendario Diario di Bresson, un vero oggetto del mistero che contiene segreti ben celati e mai rivelati, primo e unico oggetto che suo nonno, Lupin I, non fu capace di rubare.





Lupin III - The First: Il Trailer Italiano del Film - HD



Lupin III: Il film

Va ricordato inoltre che Lupin III: the First e le serie animate di Lupin III si vanno ad aggiungere a un altro titolo già presente su Amazon Prime Video che vede protagonista il personaggio ideato da Monkey Punch: Lupin III: il film, la versione realizzata nel 2014 in live action per la regia di Ryūhei Kitamura, secondo esperimento di questo genere nella storia di Lupin, arrivato a molti anni di distanza dal primo, quel Lupin III - La strategia psicocinetica datato 1974 e diretto da Takashi Tsubojima.



Lupin III: Il trailer italiano del film - HD



Le avventure di Lupin III

Realizzata tra il 1971 e il 1972 Masaaki Ōsumi, ma anche da Hayao Miyazaki e Isao Takahata, è la prima serie animata di Lupin III e compagnia, ed è nota come la serie della "giacca verde", dal colore della giacca che indossa sempre il protagonista. È anche la serie dove Fujiko conserva anche in Italia il suo nome originale, e che nel nostro paese fu trasmessa per la prima volta nel 1979, facendo innamorare all'istante i suoi giovani spettatori (e pure non pochi genitori). Composta da 23 episodi, è la serie animata che Monkey Punch amava di più e che riteneva più fedele allo spirito del suo manga.

Le nuove avventure di Lupin III

La seconda e più longeva delle serie televisive animate dedicate a Lupin, Le nuove avventure di Lupin III è la serie della "giacca rossa", quella dove Fujiko diventa Margot, che in Giappone venne realizzata e trasmessa tra il 1977 e il 1980 per un totale di 155 episodi. Miyazaki, che nel 1979 dirige il leggendario lungo per il cinema Lupin III: il Castello di Cagliostro, è ancora coinvolto. In Italia venne mandata in onda a partire dal 1981, con una sigla entrata nella leggenda: quella cantata da Irene Vioni e composta da Franco Migliacci (testo) e Franco Micalizzi (parole) che conta su una famossissima introduzione strumentale realizzata con la fisarmonica, presente poi anche nell'accompagnamento. Quando nel 1987 la serie fu acquisita da Mediaset, la sigla venne sostituta da "Lupin, l'incorreggibile Lupin", cantata dagli Amici di Lupin.





Lupin, l'incorreggibile Lupin

Terza delle storiche serie animate di Lupin III è Lupin, l'incorreggibile Lupin, composta da 50 episodi, che venne realizzata e trasmessa in Giappone tra il 1984 e il 1985, e che in Italia arrivò nel 1987. Si tratta della serie della "giacca rosa", un colore che ebbe vita breve: Lupin arrivò in giacca rosa anche sul grande schermo, in un film intitolato Lupin III - La leggenda dell'oro di Babilonia, che però ebbe scarso successo, e fece decidere agli autori dei successivi lungometraggi e delle successive serie di tornare al più fortunato colore rosso, quello che ha caratterizzato tutta la produzione recente di Lupin III. Compreso, appunto, Lupin III: The First.