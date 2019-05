Claudio Cupellini porta al cinema "La terra dei figli" di Gipi

"La terra dei figli", una delle storie a fumetti più popolari e affascinanti di Gipi, sta per diventare un film diretto da Claudio Cupellini, il regista di film come Una vita tranquilla e l'ultimo, sottovalutatissimo Alaska, nonché di numerosissimi episodi di Gomorra - La serie.

La notizia arriva dalle pagine del quotidiano La Stampa, che annuncia un progetto di sicuro interesse per gli appassionati di cinema e/o di fumetti in Italia. Cupellini ha sceneggiato il film - prodotto da Indigo Film - assieme a Filippo Gravino e Guido Iuculano, già suoi collaboratori nei film precedenti, e girerà a partire dal prossimo ottobre tra Veneto, Emilia Romagna e Lazio.

La graphic novel di Gipi racconta di un mondo post-apocalittico dominato dalla violenza e nel quale i sentimenti sono diventatì un tabù, nel quale un padre tenta di crescere i suoi due figli e di prepararli alle durezze della vita.

Pubblicato nel 2016 da Coconino Press, ha vinto nel 2018 del Premio della Critica francese ACBD e ha ottenuto una candidatura al Fauve d’Or di Angoulême 2018.