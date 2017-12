Chiamami col tuo nome: ecco il trailer italiano del film di Luca Guadagnino!

Preceduto da candidature e riconoscimenti, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino è uno dei titoli più attesi, anche in previsione della prossima corsa all'Oscar. Per vedere però il film con Armie Hammer, Thimotée Chalamet e Michael Stuhlbarg, descritto dalla critica americana come una delle più belle e romantiche love story mai raccontate al cinema, dovremo aspettare il 25 gennaio, quando arriverà anche nelle nostre sale, distribuito dalla Warner Bros.

Nel frattempo, però, è arrivato il primo trailer italiano.





La trama ufficiale di Chiamami col tuo nome, basato sul romanzo di André Aciman:

È l'estate del 1983 nel nord dell'Italia, ed Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel).

Elio ha un rapporto molto stretto con suo padre (Michael Stuhlbarg), un eminente professore universitario specializzato nella cultura greco-romana, e sua madre Annella (Amira Casar), una traduttrice, che gli danno modo di approfondire la sua cultura in un ambiente che trabocca di delizie naturali. Mentre la sofisticazione e i doni intellettuali di Elio sono paragonabili a quelli di un adulto, permane in lui ancora un senso di innocenza e immaturità, in particolare riguardo alle questioni di cuore.

Un giorno, arriva Oliver (Armie Hammer) un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un'estate che cambierà per sempre le loro vite.