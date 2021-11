Chi ha incastrato Babbo Natale?: ecco il teaser trailer del nuovo film di Alessandro Siani

News Cinema

Quest'anno al cinema Babbo Natale avrà il volto amatissimo di Christian De Sica. Il nuovo film di e con Siani debutterà nelle sale italiane il 23 dicembre. Ecco il teaser trailer di Chi ha incastrato Babbo Natale?.

Mancano 35 giorni a Natale, e all'arrivo di Babbo Natale nelle case di tutti i bambini. Due in meno, 33, al debutto nei cinema italiani del film in cui Babbo Natale avrà il volto popolarissimo di Christian De Sica: il film è Chi è incastrato Babbo Natale?, ed è il nuovo lavoro da attore e regista (ma anche sceneggiatore) di Alessandro Siani di cui vi mostriamo di seguito il primo teaser trailer. Ah, e c'è spazio anche la Befana di Angela Finocchiaro, nonché per la bella Diletta Leotta.

Chi ha incastrato Babbo Natale? uscità il 23 dicembre nelle sale con Vision Distribution.

Chi ha incastrato Babbo Natale?: teaser trailer e trama ufficiali del film