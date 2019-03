C'era una volta a Hollywood: ecco il primo trailer in italiano del nono film di Quentin Tarantino!

Dopo la pubblicazione dei primi due poster di C'era una volta a Hollywood, eravamo tutti in attesa del primo trailer del nuovo film di Quentin Tarantino, il nono, per l'esattezza. Ebbene, l'attesa è finita. Il Trailer è qui sotto, in italiano e in originale:



C'era una volta Hollywood: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale - HD



C'era una volta Hollywood: Il Teaser Trailer Ufficiale - HD

Tributo all'ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood, C'era una volta a Hollywood vede protagonisti principali Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, nei ruoli dell'attore televisivo Rick Dalton e della sua storica controfigura Cliff Booth. In piena epoca di cambiamenti (siamo nel 1969) i due cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Sullo sfondo il tragico evento che segnò per sempre quell'estate di 50 anni fa, il massacro di Cielo Drive ad opera di Charles Manson e della sua banda, di cui rimase vittima più celebre Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incita di otto mesi.

Pitt e DiCaprio sono affiancati da un cast davvero stellare, che comprende, trra gli altri, Margot Robbie (nel ruolo di Sharon Tate), Al Pacino, Emile Hirsch, Bruce Dern, Dakota Fanning, Damian Lewis, Lena Dunham, Scoot McNairy e il compianto Luke Perry.

C'era una volta a Hollywood arriverà nei cinema americani il 26 luglio prossimo e in quelli italiani il 19 settembre.