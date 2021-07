Black Widow vs. Space Jam New Legends, negli USA il secondo round a Natasha

News Cinema

Dopo lo shock della sconfitta inflitta negli USA a Black Widow, al boxoffice del suo secondo weekend, anche Space Jam New Legends accusa il colpo del secondo giro... e anzi Natasha lo scavalca simbolicamente.

La scorsa settimana, al suo secondo weekend al boxoffice americano, Black Widow ha affrontato un tracollo record per un film Marvel (intorno al 67%), cedendo la vetta a Space Jam New Legends: il sorpasso shock ha fatto imbestialire gli esercenti americani, che hanno polemizzato sulla presenza di Black Widow su Disney+ in contemporanea alle sale, in Accesso VIP, probabile causa degli incassi di corto respiro. Avevamo rimandato un bilancio della sfida al secondo weekend di Space Jam 2, per avere un raffronto più equilibrato tra i due lungometraggi, perché - come avevamo ricordato - anche il seguito di Space Jam era disponibile in streaming contemporaneo negli USA su HBO Max. La sua vittoria è stata infatti di breve durata.



Black Widow: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Negli USA Black Widow ristabilisce le distanze con Space Jam 2