Black Adam: le cosce come querce di Dwayne Johnson annunciano l'inizio riprese

Le cosce muscolosissime di Dwayne Johnson dimostrano che tutto è pronto per cominciare la lavorazione del cinecomic Black Adam. Guardate un po’ che foto ha postato l'attore su Instagram…

Dwayne Johnson continua a darci preziose informazioni su Black Adam, il cinecomic che lo vede protagonista e che uscirà il 29 luglio del 2022. Attraverso il suo account Instagram l'attore rivela oggi che le riprese cominceranno la prossima settimana. Lo fa con una foto in cui mostra orgogliosamente i risultati di un duro allenamento fisico. Ora, i risultati sono, nel nostro caso, le cosce dell'ex wrestler, che sono davvero due querce. La fotografia è stata scattata nella palestra di casa di Johnson, che ha accompagnato l'immagine con le seguenti parole: "Black Adam pronto. E’ sempre il lavoro che facciamo in silenzio mentre nessuno ci osserva che cambia il gioco. Contento per l'allenamento (e la faccia del mio Spirito Guerriero che mi guarda sempre le spalle). Le riprese cominciano questa settimana".

Ricordiamo che il personaggio di Black Adam è celebre, fra le altre cose, per la sua incredibile forza, che gli permette di piegare l'acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti molto pesanti, nonché di battere numerosi supereroi. Il che spiega la montagna di muscoli di The Rock, che comunque smilzo non è stato mai.

Black Adam è incentrato sul cattivissimo e temibile antieroe della DC Comics creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945 ed è diretto da Jaume Collet-Serra. Accanto a Dwayne Johnson, nel film, ci sono Pierce Brosnan nella parte del Dottor Fate, e poi Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) e Marwan Kenzari in una parte ancora sconosciuta.

