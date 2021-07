Black Adam è "l'ispettore Callaghan" dei supereroi, parola del regista

News Cinema

Jaume Collet-Serra, che ha diretto Dwayne Johnson anche nell'imminente Jungle Cruise per famiglie, ci spiega che Black Adam mostrerà un lato molto più duro di The Rock: l'ispettore Callaghan dei cinecomic?

Sono da poco terminate le riprese di Black Adam, nuova fatica DC Comics / Warner Bros e soprattutto nuova fatica, gestita quasi senza colpo ferire come al solito, del mitico Dwayne Johnson alias The Rock: l'attore aveva già anticipato sui social come il film fosse un viaggio all'inferno per un personaggio molto cupo, adesso è il regista Jaume Collet-Serra a confermare la cosa in un'intervista a Variety, non senza qualche ironia. Collet-Serra infatti ha diretto Johnson con Emily Blunt anche in Jungle Cruise, film per famiglie Disney in uscita il 28 luglio (uscita ritardata di un anno, causa pandemia): dire che l'atmosfera è diversa è un eufemismo! Ecco le parole precise di Jaume.

Dopo aver fatto con lui una romantica commedia avventurosa in cui è molto leggero, ero davvero attratto dall'idea di esplorare la versione oscura di Dwayne. In sostanza trasformarlo in un Clint Eastwood da western. Gli ho detto: "Sei come l'ispettore Callaghan dei supereroi!" Non ho dovuto convincere nessuno che ero adatto a dirigere questo film, come invece ho dovuto fare per Jungle Cruise. Assomiglia alle cose che ho fatto con Liam Neeson, con un duro antieroe che ha un cuore. Il mondo non è bianco e nero. Il mondo è fatto di grigi, hai bisogno di persone così per cavalcare quell'area grigia.