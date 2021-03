Black Adam, Dwayne Johnson ci legge la prima pagina del copione

News Cinema

Le riprese di Black Adam cominciano tra tre settimane: per festeggiare un inizio sofferto, Dwayne Johnson legge ai fan la prima pagina del copione, aiutato da un bicchiere di tequila.

Le riprese del Black Adam con Dwayne Johnson stanno per iniziare, anche se una data d'uscita precisa per il film di Jaume Collet-Serra ancora manca: nel frattempo The Rock ha condiviso su Instagram la sua soddisfazione per il faticoso avvio del progetto, che si trascina da anni, leggendoci la prima pagina del copione. Lo ha fatto con la classica atmosfera di familiarità che sa creare: ripresa casalinga, tarda sera, famiglia a letto, un bicchiere di tequila (con marca in bella vista e citata, non dimentichiamo che Dwayne è anche l'influencer più pagato del mondo). Johnson non riesce a credere di aver finalmente varato la nave e legge l'incipit che nel corso degli anni li ha ribadito quanto fosse importante realizzare il film. Lo traduciamo:

Mi piacerebbe indossare un arcobaleno ogni giorno. E dire al mondo che tutto va bene. Ma proverò a caricarmi in spalla un po' di cupezza finché le cose non miglioreranno. Sono l'Uomo in Nero.

Dwayne ha inoltre aggiunto che, con l'arrivo nelle sale del suo Black Adam, tutti i supereroi dovranno guardarsi le spalle: non solo quelli DC, ma anche quelli Marvel. "Non dico che ci sarà un mashup, sto dicendo che non m'importa, non importa a Black Adam, ora sono tutti avvisati, siano parte del Marvel Universe o del DC Universe, ora sono tutti avvisati!" Il primo ciak di Black Adam sarà battuto in tre settimane.