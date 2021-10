Bill Murray si lascia scappare il titolo del nuovo film di Wes Anderson

News Cinema

Durante la promozione di The French Dispatch a Londra Bill Murray ha svelato per sbaglio il titolo del film "spagnolo" di Wes Anderson, di cui è uno dei protagonisti.

Finalmente conosciamo il titolo del nuovo film di Wes Anderson, altresì detto il film "spagnolo" di Wes Anderson. La nuova fatica del regista di The French Dispatch è Asteroid City, e se lo sappiamo, è per merito di quel gran chiacchierone di Bill Murray, che nel corso di un'intervista durante il London Film Festival si è lasciato scappare il segreto.

Asteroid City è attualmente in corso di riprese a Chinchón, in Spagna, e sembra che il film sia una love story ambientata in Europa. Murray capitanerà ancora una volta il cast e questa sarà la sua decima collaborazione con Anderson. La prima era stata Rushmore, nel 1998.

Naturalmente Bill Murray non è l'unica star del film che è già stata diretta da Wes Anderson. Al suo fianco troveremo Adrien Brody, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Rupert Friend, Jason Schwartzman e Tony Revolori. Alla loro prima volta con il regista sono invece Margot Robbie, Tom Hanks, Hope Davis, Bryan Cranston, Scarlett Johansson e Matt Dillon, il cui nome non appare su imdb ma che è stato avvistato sul set nel mese di settembre con indosso una salopette sporca di olio.