Batgirl, le tre attrici in lizza per il ruolo nel film DC targato Warner Bros

News Cinema

In lizza per il ruolo di Batgirl nel film pensato negli USA come esclusiva HBO Max, ci sarebbero Isabela Merced, Zoey Deutch e Leslie Grace.

Prosegue la preproduzione dell'assolo di Batgirl targato Warner Bros, messo in cantiere in esclusiva streaming per HBO Max (almeno negli States): i registi Adil El Arbi & Bilall Fallah (Bad Boys for Life) sono alla ricerca dell'attrice che meglio possa incarnare l'eroina DC Comics e pare che la rosa delle candidate si sia ristretta a tre aspiranti Barbara Gordon. Stando all'affidabile Deadline, le tre sarebbero Isabela Merced, Zoey Deutch e Leslie Grace, mentre la precedente papabile Haley Lu Richardson sarebbe ormai fuori dai giochi. Di chi si tratta? Leggi anche Batgirl: il film trova finalmente un regista, anzi due!

Batgirl: chi sono le tre attrici che potrebbero interpretarla

Isabela Merced, classe 2001, ha vestito i panni di Dora l'esploratrice in Dora e la città perduta nel 2019, ma per chi la ritenga un po' troppo legata alle produzioni per l'infanzia, ricordiamo che è al fianco di Jason Momoa nel thriller Sweet Girl, su Netflix ad agosto. Zoey Deutch, classe 1994, è apparsa di recente in Zombieland - Doppio colpo, The Disaster Artist, nonché nel cast della serie The Politician su Netflix. Leslie Grace infine, classe 1995, è stata protagonista dell'adattamento cinematografico di Sognando a New York - In the Heights, il musical di Lin-Manuel Miranda adattato da Jon M. Chu: il film non è andato benissimo, ma la ragazza praticamente esordiente come attrice, cantante e cantautrice, sembra essere già una scommessa abbastanza sicura.

Indicativamente Batgirl dovrebbe girarsi nel 2022, su copione della Christina Hodson già dietro a Birds of Prey e Bumblebee, per una pubblicazione in digitale intorno al 2023.