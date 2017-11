Avengers 4 chiuderà il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo

Cosa accadrà dopo Avengers 4? Secondo il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, il Marvel Cinematic Universe arriverà al termine. Possibile? Ovviamente, non parliamo di fine letterale. Nè Feige nè il capo della Disney, Bob Iger, potrebbero mai rinunciare a una macchina commerciale di cinecomic che da quasi dieci anni non conosce rivali negli incassi e nell'apprezzamento dei fan. Comunque, sappiamo con certezza che qualcosa accadrà dopo l'uscita del quarto Avengers, previsto nel maggio del 2019. La Fase Tre si concluderà e, a parte il sequel di Spider-Man: Homecoming, peraltro in accordo congiunto con la Sony, l'unico lungometraggio dei Marvel Studios in programma risulta il terzo Guardians of the Galaxy, previsto nel 2020. A Vanity Fair Feige ha dichiarato:

"Abbiamo 22 film all'attivo, ce ne saranno altri 20 in partenza che sono completamenti diversi da tutto quello che c'è stato prima, apposta. Il quarto Avengers porterà una cosa che non avete mai visto in un film di supereroi: un finale. Ci saranno due periodi ben distinti: tutto quello che c'è prima di Avengers 4, e tutto quello che c'è dopo. So che non sarà quello che la gente si aspetta."

Cosa intenderà Fiege? Alcuni collegano queste dichiarazioni a quelle di James Gunn, che dovrebbe proprio col terzo Guardiani della Galassia stabilire le coordinate di un "cosmic universe" marveliano che sposti l'azione nello spazio. Chiaramente si tratta solo di supposizioni, ma di certo fa pensare che dopo Avengers 4, ci sia di ufficiale soltanto questo Guardians of the Galaxy Vol. 3, a questo punto abbastanza misterioso...

Avengers: Infinity War sarà nelle sale il 25 aprile del 2018, dopo Black Panther, che si scaglierà sugli schermi il 14 febbraio.