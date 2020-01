Asterix e Obelix: nel nuovo film Marion Cotillard sarà Cleopatra, ruolo che fu di Monica Bellucci

News Cinema

Le riprese di Astérix et Obélix: L'empire du milieu, che ancora non ha un titolo italiano, inizieranno in primavera.

Il film più redditizio dei tanti realizzati sugli irriducibili Galli è Asterix e Obelix: Missione Cleopatra, uscito al cinema nel 2002. Quel film in cui Christian Clavier e Gérard Depardieu interpretavano i due eroi e Monica Bellucci era una seducente e risoluta regina Cleopatra, fu visto al cinema da ben 14 milioni di spettatori francesi (per avere un paragone con l'affluenza in sala in Italia, Quo Vado? con Checco Zalone è il film più visto nei nostri cinema con 9 milioni di biglietti staccati).

Ogni film di Asterix e Obelix è una storia a se stante, così come i celebri albi di Goscinny e Uderzo, ma il nuovo capitolo in via di preparazione avrà una trama originale e si chiamerà Astérix et Obélix: L'empire du milieu (titolo francese) o Asterix & Obelix: The Silk Road (titolo internazionale). Che da noi venga tradotto con "Impero di mezzo" o "La via della seta", il riferimento alla Cina rimane, in quanto paese di destinazione dei Galli nella storia del film. Le riprese di questa imponente co-produzione franco-cinese da 65 milioni di euro inizieranno la prossima primavera.

Il film sarà diretto dall'attore e regista Guillaume Canet che ha tenuto per sé la parte di Asterix, mentre Obelix non sarà più portato sullo schermo da Depardieu (unico attore presente in tutti i precedenti quattro film con interpreti in carne e ossa), bensì da Gilles Lellouche. Secondo quanto riporta l'edizione francese del magazine GQ, nel film sarà presente il personaggio di Cleopatra che avrà il volto di Marion Cotillard.

L'attrice, la prima francese ad aver vinto un Oscar per la migliore interpretazione femminile grazie al film La vie en rose, è stata diretta più volte da Canet che è anche il suo compagno di vita dal 2007 con il quale ha due figli. Questa notizia potrebbe rincuorare leggermente i francesi dopo il malumore espresso con una certa enfasi sul web quando lo scorso ottobre proprio il regista aveva annunciato, con un post su Instagram (che vedete qui sotto), che avrebbe diretto lui il nuovo film e interpretato Asterix.