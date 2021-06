Aquaman 2, un titolo e un nuovo logo per il sequel

News Cinema

Aquaman 2 ha finalmente un titolo completo e un logo per lo meno provvisorio, rivelati dal suo regista James Wan, condividendo su Instagram la foto di una riunione di produzione ("Si alza la marea", ci scrive): il sequel con Jason Momoa s'intitolerà Aquaman and the Lost Kingdom, previsto nelle sale per il dicembre del 2022, con riprese in partenza il mese prossimo. Il film è scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick, già cosceneggiatore del primo capitolo (nonché degli ultimi The Conjuring), con la collaborazione non accreditata al soggetto dello stesso Momoa. Leggi anche Aquaman 2, le riprese cominciano a luglio! E Jason Momoa rivela che...

