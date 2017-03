Aqua Film Festival: la seconda edizione avrà luogo a giugno all’Isola d’Elba

Si terrà da venerdì 23 a domenica 25 giugno all’Isola d’Elba, nel Comune di Portoferraio, la seconda edizione di Aqua Film Festival, il film festival internazionale di cortometraggi, incontri e workshop, eventi speciali dedicati al tema dell’acqua, nato da un’idea di Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche in acqua.

“Se l’acqua è risorsa insostituibile e preziosa – afferma Vallone – il cinema e l’audiovisivo sono risorse insostituibili per l’immaginario contemporaneo. Il cinema, dunque, può farsi veicolo di riflessioni sul tema dell’acqua, ispirando allo stesso tempo creatività e narrazioni. L’acqua scorre e nutre la nostra vita, il cinema racconta la nostra vita che scorre”.

“Abbiamo voluto fortemente questo festival – ha dichiarato il vicesindaco di Portoferraio e Assessore alla Cultura, Roberto Marini - dedicato all’ elemento essenziale per il territorio che circonda la nostra meravigliosa isola, l’acqua. Un elemento di vita e di sviluppo, un tesoro insostituibile. Nel già nutrito programma di eventi culturali di Portoferraio e di tutta l’Elba, non poteva quindi mancare un momento di alto profilo dedicato all’acqua “vera essenza della nostra isola”.

Aqua Film Festival si articola anche quest’anno in due concorsi internazionali per cortometraggi: uno per corti fino a 25 minuti e uno per cortini fino a 3 minuti, realizzati anche da cellulare, ispirati alla tematica dell’acqua. Il tema principale è declinato in quattro sottotemi specifici a cui gli autori possono ispirarsi: Acqua Dolce, Acqua Mare, Acqua Terme e Acqua Ambiente dei quali vi sarà una menzione speciale. Fino al 15 maggio sarà possibile iscrivere il proprio film nelle due sezioni di concorso. Le opere possono essere di ogni genere (fiction, documentario, live action, animazione, tecniche miste, etc.). La giuria internazionale, composta da esperti e protagonisti del cultura cinematografica, assegnerà i due premi Sorella Aqua al miglior corto e miglior cortino. L’Aqua Film Festival è realizzato dall’Associazione di volontariato Universi Aqua. Il Main Sponsor è Acqua dell'Elba.

Il Festival è organizzato in collaborazione con VisitElba e patrocinato da: Ministero Ambiente, Ancim Associazione Nazionale Isole Minori, Lega Ambiente, Unesco, WWAP Risorse Idriche Mondiali, Comitato Olimpico Italiano, Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Consolato del Principato di Monaco a Firenze, Università Tor Vergata di Roma e Centro Sperimentale di Cinematografia italiana. Per ulteriori informazioni è bene navigare su aquafilmfestival.org.