Aqua Film Festival: annunciata al Festival di Venezia la quinta edizione della manifestazione.

Primo festival di cinema internazionale con cortometraggi, lungometraggi, workshop, incontri e eventi tutti dedicati al tema dell'acqua.

"Il corpo umano è composto al 70% di acqua: il resto è cinema."

Con questo slogan è stata presentata all'Italian Pavillion dell'Hotel Excelsior, nel contesto del Festival di Venezia, quella che sarà la quinta edizione dell'Aqua Film Festival, il primo festival di cinema internazionale con cortometraggi, lungometraggi, workshop, incontri e eventi tutti dedicati al tema dell'acqua, in tutte le sue forme.

Ma "acqua è prima di tutto vita, e ce ne rendiamo conto sempre più in questi anni in cui l'emergenza ambientale si è fatta drammatica," ha detto la direttrice artistica e ideatrice della manifestazione Eleonora Vallone. Che ha anche aggiunto come l'idea dell'Aqua Film Festival le sia venuta mentre era in convalescenza dopo un incidente: "Pensate a quanto rasserenante e rinfrancante sia l'idea dell'acqua quando vi trovare in condizioni di difficoltà, o costretti per qualche motivo all'immobilità," ha voluto sottolineare.

Nella sua edizione 2019, l'Aqua Film Festival ha proposto un doppio concorso cortometraggi (divisi in "Corti" e "Cortini", a seconda della durata); la sezione d'impegno sociale Fratello Mare, Amico Fiume, Caro Lago; un workshop intensivo "Filmare con lo smartphone" a cura di Francesco Crispino; una nuova sezione intitolata a Cinema e scienza; e ancora lungometraggi, incontri e molto altro ancora.

Per il 2020 l'Aqua Film Festival promette di non lasciare, e se non raddoppierà non mancherà di proporre novità e sorprese. Tutte nel segno dell'elemento che, da sempre, è per l'umanità e tutta la popolazione del pianeta, e per il pianeta stesso, sinonimo di vita.

Quell'elemento dal quale dipendiamo, e del quale troppo spesso abusiamo, che è importante tornare a rispettare e tutelare: anche attraverso gli strumenti del cinema.