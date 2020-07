Aqua Film Festival annuncia la 5° edizione per marzo 2021

News Cinema

L’evento dedicato all’elemento cruciale per la vita dell’uomo e del pianeta, l’acqua, ha comunicato le date della su 5° edizione che si terrà a fine marzo 2021.

Nell’ambito della riorganizzazione del calendario dei festival a tema cinematografico dovuto alla pandemia, l’Aqua Film Festival, evento dedicato all’elemento vitale dell’uomo, l’acqua, ha annunciato lo spostamento della sua 5° edizione al 25, 26 e 27 marzo 2021. La manifestazione si terrà nelle sale della Casa del Cinema di Roma.

Nel comunicato diffuso dagli organizzatori vengono spiegati gli intenti dell’evento: “La quinta edizione di Aqua Film Festival vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, anche con diffusione on line, lo straordinario mondo dell’acqua nei suoi diversi valori e funzioni di utilizzo, per scoprire nuovi talenti cinematografici e la rinascita del cortometraggio. Abbiamo però deciso di fare fruttare questi mesi di attesa invitando i vacanzieri a filmare col proprio smartphone un “cortino per la VETRINA ESTATE/ AUTUNNO 2020” della durata massima di 3 minuti. I migliori filmati verranno scelti e pubblicati su questo canale YouTube e in seguito proiettati durante il Festival. Questa attenzione ai luoghi dove andiamo, riconducono a preservare la nostra la salute che è quella dell’ambiente e del nostro primo elemento che è l’acqua, attraverso la lente dell’audiovisivo con le proiezioni del Concorso per un Cinema Internazionale. Un modo per valorizzare l’acqua non solo in chiave artistica e legata alla sua bellezza, ma anche per sollecitare il pubblico, i giovani registi a denunciare i disastri legati alla poca attenzione verso l’importanza dell’acqua e l’ambiente, e per difenderci dalla proliferazione del Coronavirus. Fratello mare, Amico fiume, Caro lago è organizzata a scopo benefico dai volontari dell'Associazione culturale no profit Universi Aqua, aperta a filmati corti e cortini realizzati con smartphone che denuncino, con reportage anche di pochi secondi o minuti, qualsiasi tipo di attività irresponsabile che provoca inquinamento del mare, dei fiumi o dei laghi."

Per ogni ulteriore informazione, su come partecipare o attendere in maniera produttiva la prossima edizione vi rimandiamo al sito ufficiale del festival.