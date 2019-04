Aqua Film Festival: alla Casa del Cinema di Roma dall'11 al 13 aprile la quarta edizione della manifestazione

Appuntamento alla Casa del Cinema di Roma, dall’11 al 13 aprile, con la quarta edizione di Aqua Film Festival, il primo festival di cinema internazionale con cortometraggi, incontri e workshop, eventi speciali dedicati al tema dell’acqua in tutte le sue forme. Il tutto gratuito fino a esaurimento posti.

Ideato e diretto da Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta di metodiche d’acqua, il festival mira a valorizzare l'acqua non solo in chiave artistica e legata alla sua bellezza, ma anche sollecitare i registi, come si propone una nuova sezione del festival, a denunciare i disastri legati alla poca attenzione al mondo dell'acqua, i problemi legati ai dissesti idrogeologici e all'inquinamento di mari, oceani e corsi d'acqua.

All'Aqua Film Festival 2019 saranno proiettati 20 film nella sezione Corti, 6 nella sezione Cortini e 5 nella sezione Cortini Aqua&Students, dedicata esclusivamente agli studenti. Inoltre, il festival presenterà in anteprima assoluta due lungometraggi sul tema dell’acqua, quattro film di denuncia per la sezione fuori concorso Fratello Mare, Amico Lago, Caro Fiume e due video musicali sul tema dell’acqua: “Arabian Nights” di Alessandro Orlandi e “Floating Concert” di Anna Scalfati.





La giuria che premierà i cortometraggi in concorso è composta dallo scrittore e sceneggiatore Antonio Manzini, l'attore Beppe Convertini, il saggista, scrittore e regista Luca Raffaelli, l'attrice Chiara Francini, il regista Mimmo Calopresti, l'esploratore e fotografo subacqueo Alberto Luca Recchi, l'attore Lorenzo Flaherty, l'imprenditore e designer Marco Colasanti, vice Presidente per l’Italia della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, lo psicologo, criminologo e scrittore Ruben Sharif De Luca, l'artista Cristiana Pedersoli, Hélène El Missouri, della Fondazione Prince Albert II de Monaco e Rosalba Giugni, presidente di Marevivo.

La Giuria assegnerà il PREMIO SORELLA AQUA per il Miglior Corto e il PREMIO SORELLA AQUA per il Miglior Cortino. Sono, inoltre, previste cinque Menzioni Speciali Trasversali che andranno ai corti o cortini girati anche da smartphone che meglio interpretano alcuni sottotemi del Festival. Inoltre, da quest'anno inizia una collaborazione con MEDICINEMA Italia Onlus che proporrà, presso le sale cinema dell'Ospedale Niguarda a Milano e del Policlinico Gemelli a Roma, una selezione dei corti ad una Giuria speciale composta da pazienti, medici, infermieri e volontari che esprimerà la propria preferenza al corto che riterrà più meritevole. Grazie ad AQUA FILM FESTIVAL anche in questa occasione Medicinema userà il "Cinema come Terapia"per generare sollievo presso i pazienti ricoverati.

Tra le anteprime assolute, la presentazione, sabato 13 aprile, di un breve film che racconta, con interviste agli autori e ai creativi, il film di animazione Daniel Dolphin and the Guardians of Ocean, realizzato sotto la direzione creativa di Kyle Jefferson (già direttore creativo della Dreamworks) che uscirà nelle sale nel 2020. Si tratta di un remake - primo film di animazione latinoamericano ripreso da una major americana - di un film indipendente peruviano del 2009, basato sul romanzo best-seller di Sergio Bambarèn, che racconta di solidarietà, amicizia e fiducia attraverso la storia di Daniel Dolphin, figlio del mitico guardiano dell'oceano, destinato a succedergli.

Altra anteprima assoluta Ma che musica, Maestro! cortometraggio di Giorgio Molfini (già nominato al David di Donatello per Gatta Cenerentola) e Daniela Riccardi (Bill de Blasio. Un sindaco in Comune; La fabbrica fantasma). Un film che, cullato dalla musica di Eugenio Bennato, traduce in fiction i dati scientifici legati al consumo di acqua e che omaggia Peppe Vessicchio.

Tra i lungometraggi ci saranno anche l'Aquaman, di James Wan interpretato da Jason Momoa e Amber Heard, e Troppa grazia, la commedia surreale di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher, Elio Germano e Giuseppe Battiston.

Ma il festival è anche formazione, grazie a “Filmare con lo smartphone”, workshop intensivo gratuito di due giorni, giovedì 11 e venerdì 12 aprile dalle 15:30 alle 19:30, su come realizzare film con un cellulare, che sarà tenuto dal regista Francesco Crispino, docente di Filmmaking all'Università Roma Tre. I due giorni di workshop si divideranno in una prima parte teorica dedicata all’inquadratura (formato, composizione, distanza, angolazione etc) e in una seconda di natura prettamente laboratoriale, dedicata al montaggio (riflettendo sul rapporto tra le inquadrature e tra l’aspetto visivo e quello sonoro) all’interno delle quali saranno i partecipanti a cimentarsi nella realizzazione di brevi prodotti audiovisivi.

La nuova sezione 'Cinema e Scienza: la parola all'esperto' prevede quindi gli interventi di Luca Lucentini, ricercatore dell'istituto Superiore di Sanità e di Mario Tozzi, geologo dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche e conduttore tv.

Il progetto beneficia del sostegno della Fondazione Prince Albert II de Monaco e dell'Associazione italiana della Fondazione Prince Albert II de Monaco Onlus. Con il Patrocinio di: Unesco - Commissione Nazionale Italiana, WWAP Risorse idriche mondiali, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Consolato Onorario del Principato di Monaco a Firenze, Unimed – Mediterranean Universities Union, Medicinema, Nuovo Imaie. Con il supporto di Roma Lazio Film Commission. Main Sponsor: Damast. Sponsor: Acqua Filette, Centro Sperimentale di Cinematografia. Partner: Michelangelo Gioielli, Ancim – Associazione nazionale comuni isole minori, Acquasmart srl, Marina Corazziari. Technical Partner: Aquaniene, Artemare. Media Partner: Coming Soon, Freetime Excellence Lifestyle, Canale Energia. Sostenitori: Marevivo, Fondazione Sorella Natura, Assonautica Italiana, Assonautica Acque interne Lazio e Tevere, Ostia Autumn School - VI Edizione.

