Andrew Garfield in Spider-Man No Way Home: l'attore ci scherza ancora...

Andrew Garfield continua a provocare divertito i fan del suo "Amazing Spider-Man": ci sarà o non ci sarà nel multiverso di Spider-Man: No Way Home?

Ma quindi Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home apparirà oppure no? Non è stato di certo facile capirlo dai commenti pubblici del Peter Parker di The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro. Proprio l'Electro di Jamie Foxx sappiamo che sarà della partita, insieme all'Alfred Molina dello Spider-Man 2 di Sam Raimi. Invece, mentre Tobey Maguire viene dato praticamente per certo, Garfield continua a fare melina, e forse anche un po' stanco della richiesta di una conferma che diventerebbe a questo punto spoiler, è entrato in argomento con Variety...

Io lo capisco perché la gente dà di matto all'idea, perché pure io sono un fan. Non puoi fare a meno di immaginare scene come quelle e dire: "Oh mio Dio, ma che cazzo di figata sarebbe?" Ma è importante dire nero su bianco che non sono al corrente di un mio coinvolgimento. Allo stesso tempo so che non sarò in grado di dire nulla per convincere che non so cosa stia accadendo. Qualsiasi cosa dica, sono fottuto. Alla fine la gente rimarrà o molto delusa o molto gasata.