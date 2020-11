Amazon Prime Video Channels ora anche in Italia: quali sono e quanto costano

News Cinema

Da oggi 4 novembre gli Amazon Prime Video Channels sono attivi anche negli abbonamenti Amazon Prime italiani, previo un pagamento aggiuntivo: vediamo in cosa consistono, quali sono e quanto costano.

Gli Amazon Prime Video Channels sono attivi dal 4 novembre 2020 anche in Italia. Di cosa si tratta? Sono abbonamenti integrativi, dal costo mensile che varia dai 2.99 ai 9.99 euro (gratuiti per i primi 30 giorni): nell'ambito del proprio account Amazon Prime Video danno accesso a "canali", cioè sezioni aggiuntive come Infinity Selection, Starzplay, Noggin e Juventus TV.

Ciò significa che l'utente Prime potrà vedere, oltre ai normali contenuti Amazon Prime Video, anche film in anteprima tramite Infinity Selection, approfondimenti sportivi su Juventus TV, serie per i più piccoli su Noggin, serie tv su Starzplay e così via. Una volta avviato un abbonamento parallelo, che si può disdire in qualsiasi momento e non prevede contratti, lo si pagherà all'interno del canone Amazon Prime e si potrà accedere ai nuovi contenuti tramite le stesse modalità con cui si accede ad Amazon Prime Video, come di consueto. Scopri Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Channels, quali sono i canali disponibili e quanto costano al mese?

Gli Amazon Prime Video Channels disponibili alla partenza del servizio in Italia sono 11, con materiale adatto a tutti i gusti. Vediamoli nel dettaglio, esaminando anche le singole quote mensili da pagare per poter usufruire dei diversi contenuti.

Infinity Selection (€6.99 EUR/mese), con una selezione cinematografica: alcuni titoli sono IT - Capitolo Due e Godzilla II - King of the Monsters, Rampage - Furia animale e Pokémon Detective Pikachu.

Starzplay (€4.99 EUR/mese): vi trovate le serie originali STARZ, disponibili anche in contemporanea con l'uscita americana. Alcuni titoli: “Power Book II: Ghost”, “Normal People”, “The Act”.

Noggin (€3.99 EUR/mese): I personaggi animati di Nick Jr. insegnano ai più piccoli.

Juventus TV (€3.99 EUR/mese): La squadra seguita in video approfondimenti.

Mubi (€9.99 EUR/mese): Una selezione di cinema d'autore da tutto il mondo.

Raro Video (€3.99 EUR/mese): Il cinema per gli appassionati che non dimenticano.

Midnight Factory (€4.99 EUR/mese): Horror riscoperti o inediti per i fan del genere. "Il male, fatto bene" rimane lo slogan di questa etichetta Koch Media.

Full Moon TV (€3.99 EUR/mese): Adrenalina e suspense sono garantiti su questo canale.

ShortsTV (€3.99 EUR/mese): solo cortometraggi, 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Qello Concerts by Stingray (€4.99 EUR/mese): Concerti on demand.

Mezzo (€2.99 EUR/mese): Un canale dedicato solo a musica classica, jazz e dance.