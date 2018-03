All'asta a Torino il 27 marzo i memorabilia di Stanley Kubrick

Parecchi anni fa, ai tempi gloriosi di Coming Soon Television, chi scrive ebbe il piacere di fare una lunghissima intervista televisiva, di un paio d'ore di durata (rimasta ahimé inedita), ben prima del documentario S is for Stanley a lui dedicato, ad Emilio D'Alessandro, autista, assistente, braccio destro e fidato collaboratore di Stanley Kubrick, l'unico ad avere la chiave delle sue stanze segrete, per circa 30 anni. Nella sua casa di Cassino, seduta su una poltrona poggiata su uno dei tappeti a losanghe di Shining, con lui e la simpaticissima moglie Janette, ebbi anche l'occasione di ammirare e toccare con mano, commossa, molti oggetti regalatigli da Kubrick, tra cui la famosa giacca di velluto indossata da Jack Nicholson sempre in Shining.

Adesso giunge la notizia che D'Alessandro, che oggi ha 76 anni, queste memorabilia sta per metterle all'asta e chiunque adori i film di Stanley Kubrick e sia disposto ad investire per averne un ricordo tangibile, può aggiudicarsi un pezzo di storia. L'asta si svolgerà il 27 marzo a Torino.

La casa d'aste incaricata è Bolaffi e, udite udite, non ci saranno solo oggetti di scena, ma anche - nel Lotto 23 - un montaggio di Shining più lungo, con una scena mai vista finora (relativa a Wendy che porta in braccio Danny), che siamo sicuri - o almeno lo speriamo - verrà acquistato da qualche museo del cinema che lo renderà disponibile a tutti gli appassionati e gli studiosi dell'opera del grande regista. La base d'asta per questo prezioso reperto è di 3000 euro.

Dall'articolo pubblicato su astebolaffi.it, a cui vi rimandiamo per completezza, alcuni degli altri oggetti che andranno all'asta: tra questi ci saranno il cappello del sergente Hartman di Full Metal Jacket, i biglietti autografi lasciati dal regista a Emilio e alla moglie Jannette, la borsa per la macchina fotografica di Kubrick in tela arancione con fascia a tracolla nera (la “Tenba 2” era la prima borsa per macchina fotografica con un design minimalista e leggero, base d'asta 8 mila euro). Il regista non se ne separava mai, come testimoniano anche le evidenti e in un certo senso leggendarie tracce di usura.

Ci sono poi dei biglietti manoscritti da “Stanley” per Emilio e Jannette. da Eyes Wide Shut proviene lo stendardo con la scritta 'Caffè da Emilio' (base d'asta 1.000 euro), il ciak originale del film (base 5mila euro), uno dei cappotti e l'orologio indossati da Tom Cruise durante la riprese (base 3mila euro ciascuno). E, come dicevamo, la famosa giacca in velluto di Jack Torrance (all'asta da una base di 10 mila euro) e il giaccone indossato da Nicholson durante le riprese del film.

Inoltre, la giacca verde militare di Kubrick col suo nome, indossata sul set di Full Metal Jacket (base 10.000 euro), le chiavi delle stanze dell'Overlook Hotel, i tappeti di cui dicevamo all'inizio dell'articolo, oggetti di Arancia meccanica... in una parola tutto quello che Emilio D'Alessandro ha ricevuto in dono nel corso di trent'anni da un genio che lo amava molto. Dato l'interesse pubblico degli oggetti, e il prezzo adeguato al loro valore, speriamo davvero che ad acquistarli siano musei e istituzioni interessati a questo patrimonio e che non finiscano come trofei nelle stanze di qualche ricco e avido collezionista.

Fino ad oggi il lotto è in esposizione al Museo del Cinema di Torino e qua è possibile scaricare il catalogo dell'asta e registrarsi alla stessa.