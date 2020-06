Alien 5: Walter Hill conferma l'esistenza del trattamento del film e pensa che Ripley tornerà al cinema

News Cinema

Dopo le recenti dichiarazioni di Sigourney Weaver, Walter Hill conferma che un trattamento per un nuovo sequel di Alien (con protagonista Ripley) esiste, e che è fiducioso che verrà realizzato.

Pochi giorni fa, intervistata dalla rivista Empire, Sigourney Weaver aveva raccontato dell'esistenza di un trattamento lungo una cinquantiva di pagine per un nuovo sequel della saga di Alien. Non solo, aveva aggiunto che in questo nuovo Alien 5 (che non ha nulla a che vedere con l'abortito tentativo di Neil Blomkamp) era previsto il ritorno del personaggio da lei interpretato in quella fortunatissima serie di fantascienza, Ellen Ripley, ma anche che dubitava di volerla tornare a interpretare.

Oggi è Walter Hill a parlare di Alien 5 e di quel trattamento, in veste di produttore e sceneggiatore della serie, nonché autore di quella cinquantina di pagine assieme a David Giler, altro storico produttore della serie.

Intervistato da SyFy Wire, Hill ne ha confermato prima di tutto l'esistenza, aggiungendo di essere anche fiducioso riguardo al ritorno della Weaver nei panni del personaggio che le ha regalato una straordinaria notorità.

"Sigourney, come è sempre stata fin dall'inizio, sta essendo troppo modesta riguardo la sua provata capacità di riuscire a dare efficacia a quest'idea, che è quella di raccontare una storia in grado di farvela fare sotto, di prendere a calci nel sedere un nuovo Xenomorfo e di condurre una meditazione sia sull'intero universo della saga di Alien, che del destino del tenente Ellen Ripley," ha dichiarato Hill.

SyFy Wire ha anche pubblicato una foto della copertina di questo trattamento, che vi mostriamo qui di seguito, dove sotto all'abituale logo titolo di Alien compare una curiosa e intrigante variazione della celeberrima tagline "In space no one can hear you scream" (comunque presente) che recita "In space no one can hear you dream", ovvero "nello spazio nessuno può sentirti sognare" e due citazioni: una di Edgar Allan Poe ("Tutto quello che vediamo, quel che sembriamo, non e' che un sogno dentro un sogno"), e una di William Tecumseh Sherman ("La guerra è l'inferno").

Tra queste frasi evocative e le dichiarazioni di Hill, ce n'è abbastanza perché i fan di Alien inizino... a sognare.