40 secondi: la recensione del film che racconta le ore precedenti all'omicidio di Willy Monteiro Duarte

News Cinema

In concorso nella sezione Progressive Cinema della Festa del cinema di Roma 40 Secondi di Vincenzo Alfieri ispirato alla vera storia del tragico omicidio di Willy Monteiro Duarte nel 2020. La recensione di Daniela Catelli.

Ci sono storie di violenza con giovani vite spezzate che sconvolgono nel profondo la nostra coscienza, congelandoci nell'orrore di chi ne è stato vittima, senza colpa, e di chi ha potuto commettere certe azioni disumane. La storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso in un violentissimo pestaggio a Colleferro dai gemelli Bianchi la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, in una estate in cui sembrava di poter finalmente uscire dall'incubo Covid, che aveva tenuto rinchiusa tutta la popolazione, facendo soffrire soprattutto i ragazzi, è una di quelle che ci ha più scosso. Perché una lite nata per futili motivi tra ragazzi poco più che adolescenti, in cui Willy si era intromesso per fare da paciere e difendere un amico, gli è costata una morte assurda ad opere di due fratelli, noti criminali di Artena, esperti in arti marziali miste e noti estorsori e picchiatori, che nel tempo di scendere dall'auto, pestarlo e ripartire – in tutto 40 secondi - hanno sfogato su di lui una violenza bestiale e immotivata. Willy era un buono, un bravo ragazzo, e ha incontrato il Male perché si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, spinto da un altruismo e un coraggio che dopo la morte gli sono stati riconosciuti.

A raccontarne la storia in un libro inchiesta è stata Federica Angeli, ma non era facile portarla al cinema, dargli una forma di finzione che non tradisse la verità e fosse al tempo stesso rispettosa e vera. Vincenzo Alfieri, che il cinema, come attore prima e regista poi, lo vive, lo respira e lo ama, ha trovato la chiave giusta per darci un film vibrante, autentico e necessario. Assieme a Giancarlo Stasi ha scritto una sceneggiatura a orologeria, che scandisce per i vari personaggi le ore precedenti la tragedia: ci fa conoscere le vittime e i carnefici, la debolezza mascherata da forza, il cameratismo maschile, l'amicizia sincera, il sogno di chi vuole scappare dal paese e chi trova nel conosciuto e nella ripetitività un motivo per restare, le storie d'amore tra ragazzi che vogliono cose diverse, la violenza come stile di vita e fonte di guadagno, il malsano rapporto simbiotico tra i gemelli, la noia della provincia, l'inquietudine dell'adolescenza e anche la vigliaccheria di chi sa ma preferisce ignorare la verità. La violenza è sempre fuori campo, agisce per tutto il film da disturbante sottofondo, e il precipitare degli eventi ci tiene col fiato sospeso fino alla fine, purtroppo nota.

Ma 40 secondi non è solo il film di un regista giovane e talentuoso, che finora si è cimentato con successo nel genere e di cui conosciamo un lato inedito, non nasce solo da una sceneggiatura solida, ma anche dalla capacità di ottenere dagli attori – tutti straordinari, professionisti ed esordienti scelti con uno street casting esemplare – la verità che dà alle scene un aspetto documentaristico insolito per il nostro cinema, più associato agli indipendenti americani o a grandi registi che sono nati da quelle esperienze e le hanno trasportate nel loro cinema di finzione, come William Friedkin. La sua riuscita si deve anche all'intelligenza della ricerca, per capire come parlano, che musica ascoltano, che problemi e che sogni hanno questi adolescenti che salgono agli onori della cronaca spesso solo per le disgrazie, senza sovrapporre la propria voce adulta e si deve anche al lasciare spazio agli attori perché si immergano nei personaggi e li facciano propri. E poi c'è l'uso efficace del montaggio, sempre opera di Alfieri, che dà un ritmo incalzante ad un racconto che sembra molto più breve di quanto sia in realtà.

Non c'è un singolo interprete stonato, fuori parte o leggermente fuori fase, in un'armonia corale che raramente si vede in un cast così numeroso: ci ha colpito moltissimo l'interpretazione da trasformista di Enrico Borello, qua ancora con Francesco Gheghi, sempre più bravo in un ruolo con cui stavolta è difficile empatizzare. E' impossibile prescindere dall'apporto di Francesco Di Leva (che non sbaglia un film) e qui è il maresciallo dei carabinieri che arresta i quattro responsabili, dalla spontaneità di Beatrice Puccilli, dai ruoli piccoli ma preziosi di attori come Maurizio Lombardi (lo chef del ristorante in cui lavora Willy), Sergio Rubini (il professore padre della fidanzata di uno dei gemelli, Chiara Celotto, altra giovane attrice di raro spessore), Josafat Vagni (il sous chef) che danno la sponda, alla pari, a volti autentici di ragazzi che al loro primo (e forse per alcuni unico) film sfoggiano un'incredibile intensità e disinvoltura davanti alla macchina da presa.

Impossibile non citare i due pugili Luca Petrini e Giordano Giansanti nel ruolo dei gemelli e Justin De Vivo in quello di Willy, che vediamo l'ultima volta col suo famoso sorriso, quello di chi ha sogni e una vita davanti per realizzarli. Quello che rende prezioso 40 secondi non è solo il suo valore di testimonianza, di un cinema che un tempo si sarebbe chiamato “civile”, ma anche il tentativo di capire le motivazioni di quel che è successo, senza esprimere un giudizio a priori che possa distanziarcene e assolverci. Parlano i fatti, che quelli sono, ma soprattutto parlano i volti, le azioni e le reazioni dei protagonisti, colti in una realtà immaginata ma mai immaginaria. Film come questi dimostrano che il cinema italiano è vivo e vegeto e pieno di talenti. E che ha bisogno di produttori coraggiosi che credano nel valore di un cinema che ci aiuti a capire meglio il mondo in cui viviamo e quei ragazzi che non comprendiamo. Perché certe storie, per quanto terribili siano, non devono essere dimenticate ma raccontate in modo che raggiungano un pubblico più ampio possibile, a partire dai ragazzi, perché il loro futuro si costruisca non sulla paura ma sulla conoscenza. E il cinema, quando è fatto bene, questo potere ce l'ha ancora.