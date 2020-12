10 giorni con Babbo Natale: il film da vedere e commentare insieme venerdì 18 dicembre con SimulWatch

News Cinema

Fabio De Luigi ritorna ad essere travolto da esilaranti difficoltà in 10 giorni con Babbo Natale. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 18 dicembre alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 18 dicembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia italiana ideale per ridere in famiglia. 10 giorni con Babbo Natale è diretto da Alessandro Genovesi e segue le avventure della famiglia Rovelli sulla scia dei disastri domestici di 10 giorni senza mamma che l'anno scorso aveva avuto un ottimo riscontro di pubblico nei cinema. Quel primo film si ispirava all'argentino Mamá se fue de viaje, ma il regista aveva dichiarato che molto materiale gli era stato fornito dall'esperienza di un amico che si era trovato in una simile situazione, a dover gestire i figli in assenza della madre. La situazione in questo sequel cambia perché, in vista di una futura partenza della mamma proprio a ridosso della vigilia di Natale, stavolta a muoversi è tutta la famiglia.

L'appuntamento per vedere tutti 10 giorni con Babbo Natale e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 18 dicembre alle 21:30.

La storia di 10 giorni con Babbo Natale, disponibile alla visione su Amazon Prime Video, inizia con Carlo (Fabio De Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini) che, in una ritrovata collaborazione familiare, discutono spesso sulla divisione dei compiti di casa. Lei ha ripreso di recente a lavorare ed è rimasto principalmente lui a occuparsi dei figli e delle faccende domestiche. A Carlo, però, questo ruolo di "mammo" tuttofare proprio non va giù e decide così di trovarsi anche lui un impiego. Purtroppo le sue speranze cadono miseramente, quando Giulia gli rivela che potrebbe ricevere una promozione, che la porterebbe a trasferirsi in Svizzera. Il colloquio per questo posto si tiene a Stoccolma il 24 dicembre, impedendo alla famiglia di trascorrere insieme le festività natalizie. Ma Carlo, intenzionato a mantenere la famiglia unita per il Natale, decide di recuperare un vecchio camper per imbarcarsi in una straordinaria avventura: viaggiare tutti insieme verso il Polo Nord. Peccato che durante il percorso, i Rovelli incapperanno in diversi imprevisti e incontreranno anche un uomo che sostiene di essere Babbo Natale (Diego Abatantuono).



10 giorni con Babbo Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.