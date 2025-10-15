TGCom24
Vladimir Luxuria sconvolta: è morta Pamela Genini, ex concorrente de "L'Isola di Adamo ed Eva"
News VIP

Vladimir Luxuria sconvolta: è morta Pamela Genini, ex concorrente de "L’Isola di Adamo ed Eva"

Anita Nurzia

Femminicidio a Milano: la vittima è Pamela Genini, ex concorrente de L'Isola di Adamo ed Eva. Il ricordo di Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria sconvolta: è morta Pamela Genini, ex concorrente de "L’Isola di Adamo ed Eva"

La notizia ha lasciato senza parole Vladimir Luxuria, che con voce commossa ha ricordato la giovane donna. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa dal suo ex compagno nella serata di lunedì 14 ottobre a Milano, intorno alle 22. Una tragedia che riapre ferite ancora troppo vive in un paese dove, purtroppo, il femminicidio continua a mietere vittime con una frequenza sconvolgente.

Il ricordo di Vladimir Luxuria di Pamela Genini, ex concorrente di un suo reality

Originaria di Strozza, in provincia di Bergamo, Pamela stava tentando da tempo di mettere fine a una relazione tormentata, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Ma quella libertà tanto desiderata le è stata brutalmente strappata via. Dopo la diffusione della notizia, molti giornalisti hanno scavato nel passato della giovane, scoprendo che Pamela aveva partecipato, circa dieci anni fa, al reality show "L’Isola di Adamo ed Eva!, condotto proprio da Vladimir Luxuria.

Un’esperienza televisiva lontana nel tempo, ma che la conduttrice ricorda perfettamente. Raggiunta dall’Adnkronos, Luxuria ha raccontato con dolore il momento in cui ha collegato il nome di Pamela alla tragica notizia:

“Sono rimasta malissimo… All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni… Ma poi mi è tornata subito in mente…”

Con voce rotta, Vladimir ha ricordato la personalità dolce e luminosa della ragazza:

“Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici…”

Nel suo racconto, Luxuria ha voluto sottolineare un aspetto che la colpì profondamente all’epoca delle riprese. Pamela, infatti, non si era iscritta al reality per inseguire la popolarità, ma spinta da un sogno semplice e autentico: trovare l’amore.

“Credo sinceramente che avesse partecipato non per visibilità o per soldi, ma perché era una sognatrice e credeva di poter trovare qualcosa di autentico…”

In quella puntata, racconta Luxuria, Pamela colpì tutti per la sua sensibilità e il suo rispetto verso gli altri:

“Fece subito colpo su un altro ragazzo del programma, ma lei rifiutò di conoscerlo. Disse che non le piaceva il suo comportamento, lo trovò irrispettoso verso l’altra ragazza.”

Con la lucidità di chi ha sempre usato la propria voce per difendere i diritti e sensibilizzare il pubblico, Luxuria ha voluto trasformare il dolore in un appello concreto.

“È terribile… Bisognerebbe partire dalle scuole, parlare di educazione affettiva e sentimentale. Il rischio è l’assuefazione.”

Un rischio reale, quello di abituarsi a leggere notizie di femminicidi come se fossero statistiche. Ma dietro ogni numero c’è un volto, un nome, un sorriso come quello di Pamela Genini, che la conduttrice ricorda con profonda tenerezza e rispetto.

Anita Nurzia
