Vittorio Sgarbi preoccupa: "Ricoverato per grave depressione". Parla un suo amico

News VIP

Come sta Vittorio Sgarbi? Il critico d'arte, affetto da una grave depressione, impensierisce. Ecco che cosa ha detto su di lui un suo grande amico.

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, affetto da una grave depressione, preoccupano. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito.

Vittorio Sgarbi "ricoverato per grave depressione"

Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Quest'ultimo aveva confessato in prima persona di soffrire di depressione, e di aver conseguentemente perso molti chili; ora, stando alle ultime notizie emerse, Sgarbi sarebbe "ricoverato al Policlinico Gemelli da dieci giorni per grave depressione". Inoltre, su Fanpage leggiamo che attualmente il noto critico d'arte e personaggio dello spettacolo avrebbe persino smesso di nutrirsi, tanto che avrebbe bisogno dell'aiuto dei dottori per riuscire ad alimentarsi.

"La depressione di Vittorio Sgarbi è figlia del suo narcisismo ferito"

Un grande amico di Vittorio Sgarbi, il giornalista Marcello Veneziani, ha deciso di lanciargli un appello su La Verità:

Forza Sgarbi, torna a ruggire. Non puoi cedere alla notte perché insegni la bellezza, che non sfiorisce nel tempo, e racconti i capolavori e i loro autori che vivono oltre il tempo. Tu non puoi abbandonare perché la tua mente è ancora lucida e fertile, e può dare agli altri più di quanto tu possa immaginare. Per farti reagire e tirar fuori lo Sgarbi incazzoso che conosciamo da sempre sono pronto a insultarti: str***o che non sei altro, egoista e narciso, capra.

Poi, Veneziani ha parlato al Corriere della Sera della depressione che ha colpito Sgarbi:

Figlia del suo narcisismo ferito. Ha la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate. Il suo universo si sta restringendo: drammatico per chi è stato convinto di poter cavalcare il mondo. Una dimensione dell'io sproporzionata rispetto al passato e che lo porta ad atteggiamenti distruttivi.

E, per finire, la sua "previsione":

La depressione è purtroppo un'ottima alleata della malattia. Ma conoscendo Vittorio non escludo affatto un risorgimento personale. Penso che potrebbe riuscire a ritrovare il giusto impeto per riprendere la sua strada. Credo però debba affrontare un passaggio molto importante. Deve passare attraverso una sorta di "piccola morte" lasciandosi alle spalle il "Vittorio Uno", dicendogli addio, per aprire il capitolo del "Vittorio Due". Dovrà insomma immaginarsi in un'altra prospettiva certamente meno egocentrica e più legata al mondo reale.

Vittorio Sgarbi: Chi è il noto critico d'arte

Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi, questo il suo nome completo, è nato a Ferrara, in Emilia Romagna, l'8 maggio del 1952; quindi è del segno del Toro ed ha 72 anni. Stiamo parlando anzitutto di un critico d'arte, storico dell'arte, e saggista, ma anche di un personaggio televisivo e di un politico. Infatti, è il sindaco del comune di Arpino, prosindaco di Urbino, ed assessore alla Bellezza del comune di Viterbo. Inoltre, è stato sottosegretario di Stato alla cultura per due volte. In TV, invece, la sua popolarità è esplosa negli Anni Ottanta, divenendo noto perlopiù per i suoi scatti d'ira ed i suoi coloriti insulti rivolti a chicchessia.