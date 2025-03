Vittoria Ceretti: Chi è la fidanzata di Leonardo DiCaprio? Tutto sulla Top Model italiana

News VIP

Conosciamo meglio Vittoria Ceretti, la modella italiana che ha fatto breccia nel cuore di Leonardo DiCaprio!

Scopriamo qualcosa in più su Vittoria Ceretti, la top model italiana che ha fatto perdere la testa a Leonardo DiCaprio, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Vittoria Ceretti: Tutto sulla fidanzata italiana di Leonardo DiCaprio

Vittoria Ceretti è nata a Brescia, in Lombardia, il 7 giugno del 1998; quindi, è del segno dei Gemelli ed ha 26 anni. Suo padre è Giuseppe Ceretti, proprietario di un'azienda di pavimenti, mentre sua madre è Francesca Lazzari, casalinga; ha anche un fratello, Guglielmo.

Ha dato avvio alla sua carriera da modella partecipando ad un concorso, Elite Model Look, nel 2012, quindi quando aveva appena 14 anni. Due anni più tardi, nel 2014, ha esordito sulle passerelle con Dolce & Gabbana. Dopodiché, l'hanno voluta i brand più noti - sia per sfilare che per le loro campagne pubblicitarie -, come ad esempio Chanel, Burberry, Versace, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Hermes, Miu Miu, YSL. Così, nel 2015, a soli 17 anni, è entrata a far parte della TOP50 di models.com, mentre nel 2016 appare sulla copertina di Vogue Italia, e nel 2017 viene eletta Model of the Year 2017 per l'annuale Readers' Choice Awards di models.com. Sempre nel 2017 appare sulla copertina di Vogue Giappone, Vogue America e Vogue Francia, l'anno dopo su quella di Vogue Inghilterra. Nel 2021, invece, è stata la co-conduttrice della terza serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus e Fiorello.

Nel 2020, in quel di Ibiza, è convolata a nozze con un dj, Matteo Milleri. I due, però, si sono separati nel 2023, e nello stesso anno la Ceretti ha dato avvio ad una relazione amorosa con il noto divo di Hollywood Leonardo DiCaprio. Il suo profilo Instagram ufficiale è @vittoria, e al momento conta ben 1,8 milioni di follower.