Verissimo, Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari, svela: "Ha manipolato la nostra storia..." (VIDEO)

News VIP

Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 21 dicembre, Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari ha svelato alcuni retroscena sulla storia con il conduttore.

Ospite nello studio di Verissimo ieri, sabato 21 dicembre, Thais Wiggers ha raccontato alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con l'ex compagno, il conduttore Teo Mammucari, alla luce dei recenti avvenimenti dopo l'intervista del comico a Belve con Francesca Fagnani.

Verissimo, Thais Wiggers su Teo Mammucari: "Ha manipolato la nostra storia"

Thais Wiggers ha iniziato la sua carriera come modella, in Brasile, quando aveva solo 14 anni. Poi, circa 18 anni fan, è diventata Velina di Striscia la Notizia con Melissa Satta, a cui è da sempre molto legata. Così come altrettanto forte è il rapproto con Juliana Moreira: "Thais sono fiera della mamma che sei stata, sei una mamma forte, che tante volte ha difeso Julia e per farlo sei stata in silenzio" le ha detto con dolcezza Moreira in un videomessaggio. L'ex velina è stata infatti legata a Teo Mammucari dal 2006 al 2009 e dalla loro storia è nata Julia. "Lei è la mia più grande gioia, non mi sono mai pentita di averla avuta così giovane" ha commentato Thais Wiggers.

Sulla storia d'amore con Teo Mammucari, l'ex velina commenta che hanno vissuto una relazione travagliata, piena di passione, ma anche di alti e bassi: "Ci siamo innamorati moltissimo, siamo persone con carattere forte e tanta passione, non ci sono mezze misure per noi, è stata una storia molto turbata, perché facevamo tanti tira e molla" ha commentato Thais. La loro relazione è terminata nel 2009, ma "non è terminato l'amore" ha aggiunto Thais Wiggers, la decisione è arrivata per il bene della figlia Julia, perché il loro rapporto non aiutava entrambi a essere dei bravi genitori.

Dopo la fine del loro rapporto, Thais ha deciso di andare a Milano: "Lì c'erano le mie persone, c'era Juliana, mi ha dato una grande mano lei" ha dichiarato Thais Wiggers. Sull'esperienza della maternità, l'ex velina ha commentato che non è stata una situazione facile, perché era una madre giovane in un paese straniero.

Verissimo, Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari: "A Belve hanno visto tutti la persona con cui non riesco ad avere un dialogo da 18 anni"

Thais Wiggers ha poi commentato le ultime vicende in cui è stato coinvolto l'ex compagno Teo Mammucari. Quest'ultimo aveva raccontato della loro separazione in un monologo molto controverso, nel quale aveva rivelato che Thais non gli aveva permesso di vedere la figlia per 3 anni, andandosene in Brasile. Thais ha rivelato che non era d'accordo con le parole di Mammucari, perché dalle sue parole emergeva un comportamento che non era mai accaduto da parte sua: Thais non ha mai impedito al conduttore di vedere la figlia Julia.

"Vengo dipinta come la cattiva, ma non è la mia immagine, non sono questi i miei comportamenti" ha annunciato Thais Wiggers, per poi aggiungere che non ha mai voluto sollevare polveroni, perché sia lei, sia la figlia Julia sia le persone intorno a lei sono consapevoli della verità dei fatti. Di recente, Thais ha pubblicato anche una storia su Instagram che, lo ammette lei stessa, era una frecciatina all'ex compagno Teo Mammucari:

"Nel momento dell'intervista (a Belve ndr) tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare da 18 anni, ma non ci riesco. Non ho portato via mia figlia, siamo andate in Brasile, ma non l'ho rapita, sono partita con la firma del padre. Il suo monologo lascia intendere dei comportamenti che non sono miei. Non sono venuta qui a parlare male di lui, è stata una storia difficile e travagliata, ma mi ha fatto anche del bene"

Sulla scelta di Teo Mammucari di ritirarsi dal mondo della tv per qualche tempo, l'ex velina ha commentato che non può che fargli bene: "Sullo spettacolo teatrale annullato non posso che essere felice, perché ha preso la nostra storia e l'ha cambiata, ha cambiato tutto, non sono felice di quello psettacolo. Sono felice che si prende un anno sabbatico, fa bene a tutti".

Scopri le ultime news su Verissimo