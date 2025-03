Verissimo, Petit ricorda l'amata nonna: "Cantavamo insieme, il mio nome d'arte è un omaggio a lei"

News VIP

Intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, Petit, ex allievo di Amici 23, ha raccontato del legame speciale con la nonna.

Petit, ex finalista di Amici 23, è stato ospite della puntata di sabato 15 marzo 2025 a Verissimo: a Silvia Toffanin ha raccontato del suo legame con la sua famiglia, dell'amore con Marisol Castellanos, talentuosa ballerina della ventitreesima edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Verissimo, Petit ospite in puntata: il legame con i genitori e la nonna

Uno degli allievi più amati di Amici 23, Petit è stato uno dei finalisti della scorsa edizione del talent: "Amici è stato un'esperienza importante" ha ricordato il rapper napoletano alla conduttrice "ci sono tornato per presentare il mio nuovo singolo. E ogni volta che torno è un'emozione fortissima, non so perché. Ma è stato bellissimo rivedere tutti. Penso di essere cambiato molto, dopo Amici ho fatto un tour e ho conosciuto tante persone, produttori, autori, mi ha fatto molto bene tutto questo".

Il cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi è stato tra gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 15 marzo e ha ricevuto un tenero messaggio da parte dei suoi genitori: la madre, di origine francese, e il padre, napoletano, gli hanno regalato una "doppia anima" con la quale Petit si è distinto nella rosa dei cantanti della classe di Amici 23.

Nel video messaggio dei suoi genitori, la madre di Petit ha menzionato la nonna materna del rapper, con la quale Petit ha imparato ad apprezzare la musica e che è stata anche colei che il cantante ha voluto omaggiare scegliendo come nome d'arte l'affettuoso nomignolo con cui la nonna era solito chiamarlo: "Sono cresciuto con mia nonna" ha raccontato Petit "con lei cantavo spesso, quando se n'è andata sono stato male e in ogni canzone che scrivo cerco di mettere la mia anima francese e napoletana".

Verissimo, Petit e l'amore per Marisol Castellanos

Nella scuola di Amici 23, Petit ha trovato anche l'amore con la ballerina Marisol Castellanos, vincitrice della categoria di ballo e seconda classificata nel talent show. La loro storia è iniziata come una splendida amicizia, diventata poi rapidamente molto altro: nella scuola i due ragazzi si sono supportati e spronati a vicenda.

Anche i genitori di Petit si sono resi conto dell'importanza della ballerina nella vita del rapper e del rapporto sano e forte che hanno costruito: "Amo Marisol, mi piace tanto come persona" ha raccontato la madre dell'artista "si percepisce il loro amore, la loro complicità". Su Marisol, Petit ha svelato che, abitando a poca distanza l'uno dall'altra (lui a Napoli, lei a Roma) riescono a vedersi quasi tutti i giorni e questo ha dato loro modo di proseguire la loro relazione nella maniera migliore: "Con Marisol tutto bene, ci vediamo spesso, quasi ogni giorno, stiamo bene".