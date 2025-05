Verissimo, Paola Caruso svela: "Il matrimonio con Gianmarco? Annullato, eravamo in 4 in questa storia"

News VIP

A Verissimo, Paola Caruso ha rivelato che tra lei e il suo futuro marito, Gianmarco, con cui aveva una relazione da circa due anni, è tutto finito: la causa è da imputare a una scioccante scoperta.

in

Ospite della puntata di domenica 11 maggio a Verissimo, la showgirl Paola Caruso ha rivelato di aver annullato il matrimonio con il compagno, Gianmarco, con cui era felicemente fidanzata da due anni. A quanto pare, l'uomo le avrebbe mentito e tradita e solo di recente la donna avrebbe scoperto la verità.

Verissimo, Paola Caruso svela di aver annullato il matrimonio: "Eravamo in 4 nella relazione"

Dopo la difficile situazione del figlio Michele, che in seguito a una vacanza in Egitto si è ritrovato la gamba sinistra completamente paralizzata, a causa dell'iniezione di un farmaco vietato ai minori, per Paola Caruso sembrava essersi aperto uno spiraglio di serenità, grazie all'arrivo nella sua vita di Gianmarco. Con quest'ultimo aveva intrapreso una segnalazione da due anni e, sempre in una precedente occasione nel programma di Silvia Toffanin, aveva raccontato dell'uomo meraviglioso che era il compagno e di come si fosse preso cura di lei e di Michele.

Tuttavia, qualcosa si è incrinato tra loro e ieri, domenica 11 maggio, a Verissimo, la showgirl ha rivelato che sebbene fosse tutto pronto per le nozze, che dovevano essere celebrate a luglio 2025, la scoperta di inquietanti verità sull'uomo l'avevano spinta ad annullare il matrimonio: "

Era tutto pronto, ho investito 2 anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita. Eravamo in una relazione a 4 e io non ne sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio e la quarta persona è il padre di mio figlio. Non ho più parole"

Oltre a questo, l'ex showgirl ha rivelato che in occasione di un viaggio negli Stati Uniti, per incontrare un'equipe medica che potesse aiutare la condizione di Michele, l'uomo l'aveva accompagnata, per poi tornare in Italia poco dopo, lasciandola sola. Un comportamento che Paola Caruso non aveva per nulla apprezzato: "Ci ho riflettuto e lui non fa un lavoro che se non timbra un cartellino lo licenziano. Penso che sarebbe dovuto venire a sostenermi".

Verissimo, Paola Caruso annulla le nozze: qualche mese fa le segnalazioni sull'ex fidanzato

La situazione è precipitata il giorno del compleanno di Gianmarco: essendo negli USA, Paola gli aveva mandato una torta di compleanno nel ristorante in cui sapeva che avrebbe cenato, da solo. Ma in realtà, ha scoperto che a fargli compagnia c'erano la sua ex fidanzata e il figlio nato dalla loro relazione. A svelare tutto sono state le foto postate dall'ex compagna di Gianmarco sui social, in cui apparivano insieme.

Quest'ultima, ha poi rivelato Paola Caruso, aveva una relazione anche con il padre di suo figlio Michele, ma che alla base di questo rapporto ci sarebbe la volontà comune di rovinarle la vita: "Ho scoperto che lei si sente con il padre di mio figlio, intrattengono rapporti per cercare di rovinare la mia vita [...] Mi è venuto il disgusto, sono rimasta sconvolta. Penso che lui non abbia avuto la forza di prendere una posizione, tagliare fuori questa donna dalla sua vita. Ho annullato il matrimonio, non lo sento più".

Qualche mese fa, in occasione dell'annuncio che aveva trovato l'amore con Gianmarco, Paola aveva ricevuto diverse segnalazioni dall'ex fidanzata dell'attuale compagno, che rivelava alla showgirl che l'uomo con cui aveva una relazione intratteneva una storia anche con lei. All'epoca, però, la showgirl aveva creduto al fidanzato, che aveva negato tutto, incolpando l'ex compagna di volergli rovinare la vita.