Verissimo, Paola Caruso in lacrime per la mamma: "È un vegetale, ma perché dovrei lasciarla andare?"

A Verissimo, Paola Caruso devastata per la madre adottiva, ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Non c'è pace per Paola Caruso. Come ha raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, sua madre adottiva, Wanda, è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Ecco le sue parole

Paola Caruso in lacrime a Verissimo per sua madre

Abbiamo visto spesso Paola Caruso, la famosa "bonas" di Avanti un altro, raccontarsi in lacrime nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin, e domenica scorsa non ha fatto eccezione. Purtroppo, sembra proprio che non ci sia pace per la Caruso, che ora sta vivendo un altro dramma: sua madre, Wanda, da tempo malata, si trova in ospedale in gravi condizioni.

Paola Caruso: "Mamma è in ospedale, non si muove quasi più"

La Caruso ha aperto il suo cuore alla Toffanin, parlandole della sua adorata mamma adottiva, Wanda, la quale ormai è allettata in ospedale da circa un mese e mezzo in stato vegetativo. Queste le sue sofferte parole:

Mamma è in ospedale da un mese e mezzo. È allettata, non si muove quasi più. Quando arrivo e la chiamo, si sveglia e mi cerca con gli occhi.

Wanda, la donna che ha adottato la Caruso quando quest'ultima era soltanto una bambina e che le ha sempre fatto da madre, era già affetta da Alzheimer da anni quando ha avuto un trombo che le ha causato un'embolia polmonare bilaterale. Un momento che ha segnato un punto di svolta, poiché da allora Wanda non è più la stessa:

È un vegetale, però è cosciente, però lei capisce. Il suo cuore è buono. Perché io devo lasciarla andare? Perché devo condannarla? Io non sono Dio che decide, io devo fare il possibile per farla stare con me e con mio figlio. L'ho fatta operare, e l'intervento è andato bene, sono felicissima.

Paola Caruso parla del figlio Michele

Come se non bastasse, la showgirl ha sottolineato che sta affrontando tutto questo da sola, perché non ha nessuno che le stia accanto, visto che la sua intera famiglia sono appunto sua mamma ed il figlioletto Michele. Inoltre, la Caruso ha riferito alla conduttrice del talk show in questione un aggiornamento in merito alla delicata situazione del bambino, che nel 2022 contrasse un'infezione a causa di un'iniezione sbagliata:

Il danno che lui ha è definitivo, nessuno gli può ridare il nervo sciatico, quello è morto. Mai lo recupererà di nuovo, mai tornerà come era prima. Però grazie all'intervento che abbiamo fatto, lui riesce a camminare senza tutore. Ed era quello che io volevo ottenere.