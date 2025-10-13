TGCom24
Home | VIP | News | Verissimo | Verissimo, Paola Caruso in lacrime per la mamma: "È un vegetale, ma perché dovrei lasciarla andare?"
Schede di riferimento
Verissimo
Verissimo
News VIP

Verissimo, Paola Caruso in lacrime per la mamma: "È un vegetale, ma perché dovrei lasciarla andare?"

Francesca Simone

A Verissimo, Paola Caruso devastata per la madre adottiva, ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Verissimo, Paola Caruso in lacrime per la mamma: "È un vegetale, ma perché dovrei lasciarla andare?"

Non c'è pace per Paola Caruso. Come ha raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, sua madre adottiva, Wanda, è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Ecco le sue parole

Paola Caruso in lacrime a Verissimo per sua madre

Abbiamo visto spesso Paola Caruso, la famosa "bonas" di Avanti un altro, raccontarsi in lacrime nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin, e domenica scorsa non ha fatto eccezione. Purtroppo, sembra proprio che non ci sia pace per la Caruso, che ora sta vivendo un altro dramma: sua madre, Wanda, da tempo malata, si trova in ospedale in gravi condizioni.

Paola Caruso: "Mamma è in ospedale, non si muove quasi più"

La Caruso ha aperto il suo cuore alla Toffanin, parlandole della sua adorata mamma adottiva, Wanda, la quale ormai è allettata in ospedale da circa un mese e mezzo in stato vegetativo. Queste le sue sofferte parole:

Mamma è in ospedale da un mese e mezzo. È allettata, non si muove quasi più. Quando arrivo e la chiamo, si sveglia e mi cerca con gli occhi.

Wanda, la donna che ha adottato la Caruso quando quest'ultima era soltanto una bambina e che le ha sempre fatto da madre, era già affetta da Alzheimer da anni quando ha avuto un trombo che le ha causato un'embolia polmonare bilaterale. Un momento che ha segnato un punto di svolta, poiché da allora Wanda non è più la stessa:

È un vegetale, però è cosciente, però lei capisce. Il suo cuore è buono. Perché io devo lasciarla andare? Perché devo condannarla? Io non sono Dio che decide, io devo fare il possibile per farla stare con me e con mio figlio. L'ho fatta operare, e l'intervento è andato bene, sono felicissima.

Paola Caruso parla del figlio Michele

Come se non bastasse, la showgirl ha sottolineato che sta affrontando tutto questo da sola, perché non ha nessuno che le stia accanto, visto che la sua intera famiglia sono appunto sua mamma ed il figlioletto Michele. Inoltre, la Caruso ha riferito alla conduttrice del talk show in questione un aggiornamento in merito alla delicata situazione del bambino, che nel 2022 contrasse un'infezione a causa di un'iniezione sbagliata:

Il danno che lui ha è definitivo, nessuno gli può ridare il nervo sciatico, quello è morto. Mai lo recupererà di nuovo, mai tornerà come era prima. Però grazie all'intervento che abbiamo fatto, lui riesce a camminare senza tutore. Ed era quello che io volevo ottenere.
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Verissimo
Verissimo
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi
news VIP Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi
Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione"
news VIP Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione"
Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine"
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine"
Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera lunedì 13 ottobre
anticipazioni TV Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera lunedì 13 ottobre
Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio barcolla, Marina ne approfitterà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio barcolla, Marina ne approfitterà?
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!"
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!"
Ballando con le Stelle, Marcella Bella "punge" Barbara D'Urso: "Sempre tutta composta, è scioccata da ciò che le è successo"
news VIP Ballando con le Stelle, Marcella Bella "punge" Barbara D'Urso: "Sempre tutta composta, è scioccata da ciò che le è successo"
Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV