Verissimo, Pago e Serena Enardu, proposta di matrimonio in tv: "'Mi vuoi sposare?"

Ieri, nel corso della puntata di Verissimo, Pago ha chiesto la mano di Serena Enardu, sorprendendo anche la conduttrice Silvia Toffanin!

Ieri pomeriggio, sabato 30 novembre, a Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto in studio Pago e Serena Enardu, che hanno raccontato la loro lunga storia d'amore, vissuta tra alti e bassi. A sorpresa Pago ha chiesto all'ex volto di Uomini e Donne di sposarlo, sorprendendo anche la conduttrice con la sua proposta di matrimonio.

Verissimo, proposta di matrimonio in tv: Pago e Serena Enardu presto sposi!

L'amore tra Serena Enardu e Pago dura da diversi anni: la coppia è stata ospite nella puntata di sabato 30 novembre a Verissimo per raccontare gli alti e bassi di una relazione che, come hanno dichiarato, "è fatto di montagne russe, altrimenti non lo stai vivendo realmente".

Serena Enardu, ex amatissimo volto di Uomini e Donne, ha raccontato dell'ultima incomprensione che, circa un anno fa, li portò a separarsi per qualche tempo: "Era una cosa sciocca, ma ci ha tenuti separati per più di un mese." ha ammesso, rivelando poi di aver voluto cercare lei stessa un chiarimento, perché sapeva che era giusto provare a risolvere ancora una volta ciò che minacciava di dividerli.

Serena Enardu ha ammesso che anche se lei e Pago sono molto diversi, ci sono valori che li accomunano, come la lealtà e l'onestà: "Pago è un uomo molto onesto e lo am per questo, è onesto nei sentimenti che prova". Anche a distanza di anni, ha ammesso, sente ancora quell'emozione nello stomaco al pensiero di rivederlo, quando sono separati per motivi di lavoro. Sulla compagna, Pago ha dichiarato di amarne la sincerità e la schiettezza:

"Mi fido ciecamente di lei, oltre al fatto che ne sono innamorato."

Verissimo, l'inaspettata proposta di Pago a Serena Enardu: "Mi vuoi sposare?"

Ospiti in studio con loro i figli Tommaso, nato da una precedente relazione di Serena Enardu, e Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan. I due ragazzi hanno raccontato dell'amore che i rispettivi genitori provano l'uno per l'altro e che quando sono insieme sono realmente felici. La storia d'amore tra l'ex volto di Uomini e Donne e il cantante, dopotutto, non è mai stata semplice: si conoscono nel 2019 e vivono l'esperienza di Temptation Island. Nel 2020 la prima rottura, in seguito alla pubblicazione di una lettera di Pago sul settimanale Chi in cui sembra dire addio alla compagna.

Nel 2023 c'è un ritorno di fiamma e a Verissimo dichiararono di voler presto convolare a nozze. Un matrimonio che non viene mai celebrato, visto che a distanza di mesi tra i due scoppia una nuova crisi che li tiene separati per alcuni mesi. Tuttavia, ieri, sempre nel talk show di Canale 5, la coppia ha nuovamente sorpreso la conduttrice con una nuova proposta di matrimonio.

"Dì di sì, che ti costa dire di sì? Mi vuoi sposare?" dice improvvisamente Pago, lasciando senza parole anche la compagna. Serena Enardu risponde emozionata di sì tra gli applausi del pubblico in studio.

