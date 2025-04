Verissimo, ospite Manuel Bortuzzo che suscita il fastidio di Luisella Costamagna avendolo invitato a Tango

News VIP

Il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, ed ex vippone della sesta edizione del Gf Vip, sarà ospite a Verissimo domenica 27 aprile prossimo. La notizia ha indispettito la conduttrice Costamagna che lo aveva richiesto nel suo programma su Rete 4.

Luisella Costamagna non ha trattenuto il suo disappunto nei confronti di Manuel Bortuzzo, che domenica sarà ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, nonostante avesse declinato all’ultimo minuto un invito a partecipare a Tango, il suo programma in onda su Rete 4. La giornalista, infatti, aveva riservato un posto al campione paralimpico già da più di un mese, ma Bortuzzo ha rinunciato appena due ore prima della registrazione, giustificando il ritiro con l’eccessivo numero di interviste subite negli ultimi giorni, soprattutto quelle rilasciate da Lulù Hailé Selassié.

Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo, parla Luisella Costamagna: "Quindi a Tango non se la sentiva di parlare, adesso sì?"

In un post pubblicato su X, Costamagna ha espresso tutto il suo sdegno:

“Quindi a Tango non se la sentiva di parlare, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a due ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA.”

La partecipazione di Manuel Bortuzzo a Tango era stata concordata con largo anticipo: secondo fonti vicine alla produzione, l’invito era stato lanciato già all’inizio della scorsa settimana e confermato dallo stesso atleta, che avrebbe dovuto registrare il colloquio nel giorno stabilito. Tuttavia, poche ore prima dello show, Bortuzzo ha fatto sapere alla redazione di non sentirsi in grado di partecipare, preferendo prendersi una pausa mediatica dopo la carrellata di interviste dedicate alla vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto con Lulù Selassié.

Costamagna, che ha sempre mostrato grande rispetto per Bortuzzo e per la sua famiglia, non ha nascosto di sentirsi tradita da un comportamento che definisce “poco professionale” e “irrispettoso nei confronti di un’intera troupe televisiva”. Ha sottolineato come, nel mondo dello spettacolo e dell’informazione, gli impegni presi con anticipo vadano considerati vincolanti:

“Quando si accetta un invito, soprattutto in un programma registrato, si sa che dietro ci sono ore di lavoro – ha spiegato la giornalista – Disdire all’ultimo minuto significa far saltare scalette, costi di produzione e, soprattutto, mettere in difficoltà chi ha lavorato per organizzare ogni dettaglio.”

Nonostante la bocciatura a Tango, Verissimo ha confermato la presenza di Bortuzzo fra gli ospiti del suo salotto domenicale. È questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Costamagna, che non riesce a comprendere la scelta del nuotatore:

“Se non era nelle condizioni di raccontarsi a me, perché ora andare da Toffanin? Mi auguro che almeno lì rispetti i tempi e che non dia adito a ulteriori polemiche”.

Per Costamagna, la decisione di Bortuzzo non è soltanto un dispetto personale, ma un segnale di scarsa attenzione nei confronti di tutti i professionisti coinvolti:

“Non è questione di ‘chi sia più in vista’: è una questione di rispetto del lavoro altrui. Io mi aspetto sempre trasparenza e coerenza. Spero che Manuel comprenda il disagio che ha creato e che, in futuro, valuti con più cura gli inviti che riceve.”