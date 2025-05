Verissimo, Nicolò racconta la sua esperienza ad Amici 24: "E' stato qualcosa di indescrivibile, di cui sarò per sempre grato"

News VIP

Nicolò è stato eliminato nel corso della Semifinale di Amici 24 e a Verissimo oggi, sabato 17 maggio, racconta della sua esperienza nel talent.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Nicolò Filippucci ha raccontato della sua esperienza nel talent show della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Eliminato nel corso della Semifinale di sabato, 10 maggio, Nicolò è ora tornato alla sua vita di tutti i giorni e ha rivelato quali sono le sue aspirazioni per il futuro e i legami di amicizia stretti all'interno della scuola.

Amici 24, Nicolò parla della sua esperienza nel talent

Ora che ha lasciato il talent di Amici 24, Nicolò è tornato alla sua vita di sempre: il cantante è stato uno degli allievi più amati e seguiti dai fan e nel corso dei mesi precedenti trascorsi nella casetta è cresciuto tanto come artista, tanto da ottenere il riconoscimento di diversi artisti, che hanno apprezzato le sue cover dei loro pezzi: tra loro Noemi e il cantante internazionale Alex Warren, di cui Nicolò ha cantato la cover di The Ordinary, e che il cantante ha ricondiviso sui suoi account social. L'amore per il cantante è stato evidente anche dagli applausi scroscianti che il pubblico nello studio di Verissimo gli ha riservato, a testimonianza di come con la sua musica sia riuscito a lasciare il segno.

Nicolò ha soli 18 anni e per lui Amici è stata una grande esperienza formativa: "A livello artistico ho scoperto tanta nuova musica e molte sfaccettature di me che non conoscevo. Penso, però, di essere cresciuto soprattutto a livello umano. Ho preso tanto da tutti i ragazzi che erano in casetta e da tutti quelli che lavorano al programma". L'ex allievo della scuola ha aggiunto che il talent è un "posto speciale" e che poter essere a contatto con ballerini e cantanti di tgrande talento è stata una vera gioia.

Nicolò non ha anche nascosto di avere ancora qualche dubbio su ciò che gli riserverà il futuro, ma ha ammesso che vuole vivere di musica e che desidera continuare a lottare per il suo sogno: "È stato indescrivibile. Sul mio futuro da cantante ho ancora qualche dubbio e mi fa paura non sapere quello che sarà. Sta cominciando tutto adesso ma la preoccupazione che possa finire c’è". L'allievo di Anna Pettinelli ha poi rivelato un aneddoto sul suo amore per la musica: per circa 10 anni ha giocato a pallanuoto e questo gli ha dato l'autocontrollo necessario per imparare a suonare. Dall'amore per lo sport a quello per il canto il passo è stato breve, anche perché in famiglia sua madre e suo fratello sono entrambi pianisti e lo hanno incoraggiato. Inoltre, anche suo nonno materno, che non ha mai conosciuto, scriveva e cantava come lui.

Amici 24, Nicolò e l'amicizia speciale con Francesca e TriGNO

Per Nicolò c'è stata anche una sorpresa: il videomessaggio di Francesca Bosco, ex ballerina di Amici 24 con cui il cantante ha stretto una solida amicizia, tanto che molti avevano pensato che tra i due stesse nascendo un legame più profondo. In realtà, a unirli è una profonda stima professionale e personale, anche perché il cuore di Francesca batte per il cantante Jacopo Sol.

Nicolò si è emozionato per le belle parole che la ballerina gli ha rivolto e ha ricordato il legame speciale che ha stretto con lei e TriGNO, suo compagno di squadra: "​A Francesca voglio un mondo di bene, abbiamo legato fin da subito. Lei e Pietro sono stati quelli con cui mi sono aperto di più. Francesca, in particolare, mi ha aiutato a esprimere le mie emozioni, cosa che non facevo prima di entrare ad Amici. Grazie a lei mi sono sbloccato anche sul palco".

Immancabile la domanda sull'amore, da parte della conduttrice. Ma Nicolò ha subito ammesso di essere single: "Io no, non mi sono fidanzato ad Amici, ma non so perché. Nella mia vita ho avuto pochi amori, diciamo così. Forse, essendo sempre molto disciplinato, non era una delle cose che stavo cercando. Non so come spiegarmi. Però per me l’amore è una cosa molto importante. Se mi sono già innamorato? Forse ti direi di no. Ho avuto momenti in cui provavo cose molto forti… però non lo so. Forse non mi sono mai innamorato veramente. Non so come dirlo. L’amore, secondo me, è una di quelle cose che ci porta avanti. Noi cantanti spesso cantiamo l’amore".

Scopri le ultime news su Amici