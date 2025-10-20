Verissimo, Nathaly Caldonazzo si sposa: "Siamo simili, entrambi abbiamo pensato di morire"

News VIP

Nathaly Caldonazzo pronta a convolare a nozze con il suo nuovo fidanzato. Ecco di chi si tratta.

Fiori d'arancio per Nathaly Caldonazzo. La showgirl ha annunciato a Verissimo di essere pronta a convolare a nozze con il nuovo fidanzato, con il quale condivide un passato molto complicato.

Verissimo: Nathaly Caldonazzo si sposa!

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 18 ottobre 2025, tra gli ospiti di Silvia Toffanin c'era anche Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima è apparsa piuttosto serena, ed il merito, come lei stessa ha raccontato alla padrona di casa, è anche e soprattutto dell'amore: il suo cuore è finalmente tornato a battere grazie ad un uomo di nome Filippo, tanto che presto si sposeranno:

Come va? Bene, sono molto felice di essere qui, perché qui è dove si vengono a sapere i fatti veri e sono venuta a darti una bella notizia. C’è un anello e c’è un matrimonio a breve. È successo tutto velocemente, e non me ne sono nemmeno accorta. Tutto è cominciato undici mesi fa e adesso ho la data: ci sposeremo il 25 maggio.

Nathaly Caldonazzo pronta a convolare a nozze con Filippo: Ecco chi è

Dopo aver annunciato il suo imminente matrimonio, la Caldonazzo ha voluto raccontare com'è che si sono conosciuti:

Lui si chiama Filippo, è lontano dal mondo dello spettacolo, non ne vuole far parte e questa cosa mi è subito piaciuta di lui. Filippo ce l’ha messa tutta, dal primo giorno, perché lui mi ha sempre desiderata. Lui mi ha visto la prima volta che aveva 19 anni e io 23. Da quel momento io sono sempre rimasta nel suo immaginario come la donna della sua vita. Poi lui è stato già sposato una volta, ho conosciuto anche la moglie, abbiamo anche un bel rapporto. Lui in me vedeva sempre qualcosa di definitivo, sentiva che c’era qualcosa, l’ha sempre pensato, voluto. E quando è arrivato da me, io non ero assolutamente pronta ad avere una relazione, anzi non ci credevo più, non volevo più storie, non mi interessava. Lui era amico di mia sorella e mia sorella insisteva sempre che c’era questo Filippo che mi voleva conoscere.

Ha aggiunto anche qualche altro dettaglio in merito al loro primo incontro, che risale a quando lei stava ancora insieme a Massimo Troisi:

La prima volta lui mi ha incontrato a 19 anni, io camminavo per Porto Rotondo a fine maggio ed ero insieme a Massimo Troisi. Era appena iniziata la mia storia con Massimo, Filippo con la sua ragazza che l’aspettava in un negozio. E quindi mi racconta sempre di questa scena che ci ha visto attraversare la piazzetta e lui è rimasto assolutamente folgorato e ha sempre sognato che diventassi un giorno la sua donna per sempre. Ma io non l’avevo neanche visto.

Nathaly Caldonazzo: "Veniamo da due vite un po' travagliate"

Attualmente, la loro love story prosegue a gonfie vele:

Adesso stiamo insieme da 11 mesi. I primi mesi sono stati difficili perché io non ero assolutamente pronta, non volevo relazioni. Lui era partito molto veloce con l’anello, mi diceva: "Sposiamoci, mi hanno mandato tuo padre e mia mamma, è un incontro deciso dall’alto". Lui lo considerava come un legame praticamente sacro, voluto dall’alto, da qualche forza spirituale. Sua mamma e mio papà sono morti tutti e due, quindi per lui sono loro che ci hanno unito. Piano piano mi ha convinto, finché un giorno, un mese fa, gli ho detto: "Insomma, questo matrimonio?", e lui subito si è attivato e da lì è partito tutto quanto.

D'altra parte, ad unirli c'è un passato simile, fatto di grandi sofferenze:

Abbiamo un passato simile, veniamo da due vite un po’ travagliate, fatte di bassi molto forti e di risalite, di solitudine, di sofferenza. Entrambi abbiamo anche pensato di morire, io l’ho pensato, succede nella vita di una persona, ci sono dei momenti in cui la morte la vedi come una soluzione a tutto. Ora so che non è così, ma succede nella vita di non farcela più, arrivano troppe cose insieme. Forse ho detto delle cose che non dovevo dire. Per questo ritengo che siamo entrambi due guerrieri.