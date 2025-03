Verissimo, Marco Carta rivela: "Mi hanno accusato di furto, non sono uscito di casa per settimane"

News VIP

L'ex vincitore di Amici, Marco Carta, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato l'incresciosa vicenda che lo ha visto accusato di un furto che non aveva commesso. Ecco cosa ha rivelato.

Marco Carta è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nel corso della puntata di oggi, sabato 15 marzo, su Canale 5 per raccontare del suo ultimo singolo e rivelare come ha vissuto l'accusa di furto, dalla quale è stato poi assolto.

Verissimo, Marco Carta svela: "Mi hanno accusato di furto, non sono uscito di casa per settimane"

Ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, Marco Carta è stato lontano dalle scene per qualche anno, in seguito anche a un'accusa di furto che si è risolta con l'assoluzione. Di recente, l'ex allievo del talent di Canale 5 ha rivelato di aver partecipato al contest musicale di San Marino con la sua nuova canzone, nella speranza di poter accedere all'Eurovision, ma purtroppo non è stato così: "Ho pensato che avrei rimpianto il non aver preso parte alla competizione, mi sarei chiesto se avrei vinto. Adesso, sappiamo che non ho vinto almeno" ha aggiunto ridendo Marco Carta.

Qualche tempo fa, il cantante fu accusato di aver rubato alcuni indumenti alla Rinascente di Milano: un'accusa che lo ha gettato nello sconforto e lo ha mandato in crisi. La vicenda ha avuto una forte risonanza mediatica, ma si è conclusa con l'assoluzione dell'ex allievo di Amici. Tuttavia, Marco Carta non ha nascosto di aver vissuto in maniera molto negativa quegli anni e come, prima dell'assoluzione, le persone si fossero mostrate guardinghe e dubbiose nei suoi confronti.

"Mi sono sentito giudicato, la mia voce non arrivava a coprire ciò che dicevano gli altri. Non sono riuscito a lasciare la mia casa per settimane, perché non sapevo cosa sarebbe successo" ha rivelato Carta.

Verissimo, Marco Carta racconta del suo rapporto con il padre e con il compagno Luca

L'artista ha anche raccontato alcuni dettagli sul rapporto difficile con il padre e sulla scoperta che ha cambiato la sua visione dell'uomo: "Aveva delle dipendenze e questo, paradossalmente, mi ha aiutato a far pace con ciò che non riuscivo a capire" ha rivelato il cantante.

Carta ha svelato che in passato ha sempre sofferto l'assenza della figura paterna, soprattutto, quando era molto piccolo e non riusciva a non provare invidia per i suoi compagni di classe, i cui genitori erano entrambi presenti nella loro vita: "Alle elementari continuavo a chiedermi perché lui non avesse voluto conoscermi, avevo una madre molto presente ma volevo anche lui".

Felicemente innamorato di Luca, il suo compagno, Marco Carta lo ha definito un "raggio di sole", la persona che gli è stata accanto e che ha portato nuova linfa nella sua vita: "Con lui sono veramente felice".