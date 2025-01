Verissimo, Ilary Blasi risponde ai rumors sulla lite con Silvia Toffanin: "Ma quindi abbiamo litigato io e te?"

News VIP

Ospite a Verissimo oggi, domenica 19 gennaio, Ilary Blasi ha svelato quali sono i rapporti con Silvia Toffanin, replicando ai rumors su una loro presunta lite.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno litigato? Da mesi si sono rincorsi rumors su una presunta lite che ha separato le due ex letterine di Passaparola e storiche amiche. Oggi, domenica 19 gennaio 2025, l'ex moglie di Francesco Totti è stata ospite di Verissimo e insieme alla padrona di casa ha rivelato cosa c'è di vero sui rumors del presunto litigio tra loro.

Verissimo, Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno litigato? Ecco la verità

Ospite di Silvia Toffanin nel talk show del pomeriggio di Canale 5, Ilary Blasi ha presentato la nuova serie Netflix che la vede protagonista Ilary e ha poi raccontato come procede la sua vita, a quasi due anni dall'intervista che concesse in occasione della separazione da Francesco Totti.

Dopo aver raccontato dell'amore con Bastian Muller e del rapporto speciale con nonna Marcella e le sorelle, le due ex letterine hanno affrontato anche i rumors sulla presunta lite che le avrebbe divise negli ultimi tempi.

Da mesi, infatti, circolavano rumors e voci su un litigio che avrebbe visto protagoniste Silvia Toffanin e Ilary Blasi, dovuto a divergenze professionali, come la decisione di Pier Silvio Berlusconi di non rinnovare alla storica conduttrice dei reality di Canale 5 la conduzione dell'Isola dei Famosi. A distanza di mesi dalla diffusione di questi rumors, le due ex letterine di Passaparola hanno affrontato, ironicamente, il loro rapporto, svelando se tra loro c'è stata davvero questa famosa litigata.

Verissimo, Ilary Blasi svela come stanno le cose tra lei e Silvia Toffanin

Ilary Blasi ha ammesso quanto per lei siano importanti le amiche, con le quali trascorre la maggior parte del suo tempo e che sono il suo porto sicuro insieme alla sua famiglia: "L'amicizia per me è importante, loro sono sempre con me" ha esordito Ilary Blasi.

La conduttrice e showgirl ha poi raccontato di come, rispetto alle sue amiche, lei abbia sempre anticipato tutte le tappe: è andata via da Roma a 19 anni, si è sposata giovanissima e altrettanto giovane è diventata mamma, ma non ha mai smesso di frequentare le sue amicizie, alle quali è legata da oramai più di 20 anni.

"Ma quindi io e te abbiamo litigato?" le ha chiesto sorridendo Silvia Toffanin. "Ah, guarda sono andati via qualche giorno fa i lividi" ha replicato ridendo Ilary, smentendo così i rumors che il settimanale Oggi aveva diffuso su di loro. La conduttrice si è detta d'accordo e ha aggiunto che una notizia così era stata diffusa solo perché l'altra protagonista era proprio Blasi, che ha definito la regina del gossip.

