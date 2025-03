Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 8 e Domenica 9 marzo 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 su Canale 5.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 8 e domenica 9 marzo 2025. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Riccardo Scamarcio ed Elodie, a breve di ritorno sul grande schermo, poi la coppia di Uomini e Donne Angela Caloisi e Paolo Crivellin, che tra poco convoleranno a nozze, poi il ricordo di Eleonora Giorgi dopo la sua scomparsa.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 8 marzo 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 8 marzo 2025 , in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin farà una intervista ritratto per Riccardo Scamarcio, dal 20 marzo al cinema con il film “Muori di lei”. In studio la carriera internazionale in piena ascesa del ballerino e coreografo nato ad Amici Giuseppe Giofrè, il cui recente video in cui balla con Jennifer Lopez è diventato virale. Spazio anche a Pierdavide Carone tra difficoltà e rinascita della sua carriera, anch’essa nata nella scuola di Maria De Filippi. Momento di romanticismo con nozze in vista per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata nel dating show Uomini e Donne. Infine, Patrizia Rossetti, volto molto amato della tv, che da oltre 40 anni entra con il suo sorriso nelle case degli italiani, si racconterà tra gioie e dolori, tra vita e carriera.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 9 marzo 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 9 marzo 2025 , Silvia Toffanin accoglierà il talento esplosivo e il fascino di un’artista diventata in pochi anni un’icona della musica pop: Elodie, che dal 13 marzo, in veste d’attrice, sarà al cinema con il film “Gioco Pericoloso”. Silvia Toffanin ricorderà con la sua ultima intervista rilasciata proprio a Verissimo, Eleonora Giorgi, scomparsa a 71 anni a causa di un tumore al pancreas. L’attrice, che ha affrontato in maniera esemplare la sua malattia, aveva scelto di condividere con il pubblico del talk di Canale 5 tutto il decorso della sua malattia, senza mai perdere la sua solarità e ottimismo. Inoltre, spazio ai racconti di un simbolo della canzone come Rita Pavonein veste di scrittrice, a Samantha de Grenet e a Guenda Goria, che parlerà per la prima volta del complicato intervento che ha dovuto affrontare, a soli tre mesi di vita, il suo piccolo Noah. Infine, in studio, tutta l’energia e l’umanità di Rocco Hunt.

