Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 4 e Domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 ci rivelano che in studio ci saranno la modella ed ex naufraga Carly Tommasini,Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör dalla soap Tradimento, poiLino Banfi,Helena Prestes e Javier Martinez innamoratissimi dopo il Grande Fratello e il racconto delle nozze di Veronica Peparini e Andreas Müller.

Verissimo, Anticipazioni puntata sabato 4 ottobre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo. Nella puntata in onda sabato 4 ottobre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervista Annamaria Bernardini de Pace, avvocato, e tra i giudici di Forum. Per la prima volta a Verissimo, Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore. Spazio poi al percorso complicato per trovare se stessa della modella Carly Tommasini, protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Katia Pedrotti parlerà di utto l’amore per suo marito Ascanio e per la sua famiglia, poi momento di riflessione sulla terribile vicenda che vede protagonista Francesca De Andrè che sta cercando di curare le ferite di un amore tossico e pericoloso. Infine, direttamente dalla soap turca Tradimento, Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör, gli attori che interpretano i personaggi di Tolga e Oylum.

Verissimo Anticipazioni domenica 5 ottobre 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie il campione Alessandro Michieletto, il pallavolista che ha fatto sognare tutta Italia vincendo, con la Nazionale Maschile, l’ultima Coppa del Mondo di Volley. Nella puntata ci sarà spazio anche Lino Banfi, un super bisnonno, che festeggia 65 anni di carriera. In studio, le emozioni di Veronica Peparini e Andreas Müller, che dopo tanti anni d’amore e la nascita delle loro gemelline, il 29 settembre sono finalmente diventati marito e moglie. Inoltre, spazio a Gianni Sperti volto storico di Uomini e Donne e a due ex protagonisti del Grande Fratello molto innamorati: Helena Prestes e Javier Martinez. Infine, la drammatica testimonianza di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna brutalmente uccisa nel 2022 dall’ex compagno, condannato all’ergastolo.

