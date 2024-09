Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 28 e Domenica 29 settembre 2024 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 su Canale 5. In studio Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 28 e domenica 28 settembre 2024 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Gianni Sperti, amato opinionista di Uomini e Donne, la coppia del GF Vip formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, poi Manuel Bortuzzoe Romina Power.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 28 settembre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 28 settembre 2024, il rapporto d’amicizia e i destini incrociati di due attrici molto amate: Barbara Bouchet e Corinne Clery. Silvia Toffanin accoglie Paola Caruso con le ultime novità sullo stato di salute di suo figlio Michele. Spazio poi al racconto di vita, degli amori e della carriera di Dalila Di Lazzaro e le emozioni di Arianna, che dopo molti anni ha sposato, anche con rito religioso, il suo Olivier. Ospiti anche Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata nello studio Uomini e Donne nel 2019, che sta per convolare a nozze dopo la nascita della loro prima figlia. Infine, direttamente da Endless Love, l’amatissima soap turca in onda su Canale 5, arriva Hazal Filiz Küçükköse, l’attrice che nella serie interpreta Zeynep.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 22 settembre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 22 settembre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin accoglierà, per prima volta insieme per un’intervista tv, o Romina Power con il fratello Tyrone Power. In studio il percorso di rinascita di Manuel Bortuzzo, il nuotatore azzurro che, agli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri rana. A Verissimo i 25 anni di matrimonio di una coppia inossidabile, quella formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa che, per le loro nozze d’argento, hanno scritto un libro a quattro mani dal titolo “Calcio e Pepe – Insieme è meglio”. Spazio poi all’intervista ritratto di Rita Pavone, e alla coppia del Grande Fratello Vip formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che raccontano l’emozione di essere diventai genitori. InfineGianni Sperti, presenza storica nello Uomini e Donne, l’amato dating show di Maria De Filippi.

