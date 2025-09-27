TGCom24
Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 su Canale 5

Irene Sangermano

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 su Canale 5.

Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 su Canale 5

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 ci rivelano che in studio ci saranno Sonia Mattalia e Alessio Loparco direttamente da Temptation Island, poi Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, commentatori speciali del nuovo Grande Fratello, spazio poi a Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi e Raimondo Todaro

Verissimo, Anticipazioni puntata sabato 27 settembre 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo. Nella puntata in onda sabato 27 settembre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin intervista Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, che parleranno delle loro recenti nozze dopo ventotto anni di amore. Spazio poi all’intervista ritratto per una grande annunciatrice televisiva: Maria Giovanna Elmi. Ospite di Verissimo anche Ascanio Pacelli, che dal 29 settembre farà parte di un panel composto da tre ex gieffini storici, scelti per commentare quanto accadrà al Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Infine, spazio alla gioia di Mercedesz Henger, in attesa del primo bebè, poi al racconto della nuova fase di vita di Raimondo Todaro.  

Verissimo Anticipazioni domenica 28 settembre 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 28 settembre 2025 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie di Katia Ricciarelli, dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo, rilasciate proprio a Verissimo qualche settimana fa. Largo poi alle emozioni di Mattia Furlani, che con l’oro nel salto in lungo, vinto agli ultimi Mondiali di Tokyo, è già entrato nella storia dell’atletica italiana. Da Temptation Island arrivano Sonia Mattalia e Alessio Loparco, una delle coppie più discusse dell’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Tra gli ospiti della puntata Iva Zanicchi e l’intensa storia di Floriana Secondi, tra i super esperti che commenteranno in studio il prossimo Grande Fratello. Infine, la tragica vicenda di Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito durante un’aggressione culminata con l’uccisione del padre della donna, che era intervenuto per difenderla.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.

