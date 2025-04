Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 26 e Domenica 27 aprile 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 26 e domenica 27 aprile 2025 su Canale 5.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 26 e domenica 27 aprile 2025. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Chiamamifaro, Francesca e Senza Cri, ultime eliminate dal serale di Amici, poi Orietta Berti e Manuel Bortuzzo.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 26 aprile 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato26 aprile 2025 , in onda su Canale 5, il programma si aprirà con un sentito ricordo di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile e del quale, proprio sabato, verranno celebrati i funerali. Quello del talk show di Canale 5 vuole essere un omaggio a un Pontefice che rimarrà nel cuore di tutti per la forza del suo messaggio e per la sua straordinaria semplicità.

Nel corso della puntata saranno ospiti di Silvia Toffanin: Orietta Berti, che ha avuto l’onore d’incontrare più volte, nella sua lunga carriera, il Santo Padre, Gabriella Carlucci, che torna negli studi di Mediaset dopo molti anni e Rosa Diletta Rossi, protagonista, su Canale 5, della seconda stagione della serie “Maria Corleone”. In studio anche un giovane attore di grande talento: Nicolas Maupas. Infine, spazio al percorso pieno di emozioni di Chiamamifaro, Francesca e Senza Cri, gli ultimi talenti eliminati dal serale di Amici.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 27 aprile 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 27 aprile 2025 , Silvia Toffanin accoglierà Mauro Corona, pronto a ripercorrere la sua vita tra scrittura, scultura e tv nel documentario “La mia vita finché capita”. Manuel Bortuzzo racconterà per la prima volta a Verissimo la sua verità sul caso di stalking che lo vede vittima. Spazio poi aò periodo pieno di tenerezza del campione olimpico Gianmarco Tamberi e di sua moglie Chiara, in attesa della loro prima bambina. Infine, saranno ospiti: Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario, tra i giudici del serale di Amici e Iva Zanicchi, con un nuovo progetto musicale.

