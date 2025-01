Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 25 e Domenica 26 gennaio 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025 su Canale 5. In studio Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025 . Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo la scelta a Uomini e Donne, l'attore Giacomo Giorgio, poi Federica Pellegrini e Paola Di Benedetto.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 25 gennaio 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 25 gennaio 2025 , in onda su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie, con la sua grinta e il suo spirito sempre positivo, la coreografa Carolyn Smith. Per la prima volta nello studio del talk show,l’attore Giacomo Giorgio che ha visto la sua carriera da attore spiccare il volo dopo la sua interpretazione nella fiction Mare Fuori. Poi Maurizio Ferrini, celebre per l’interpretazione dell’irresistibile personaggio della Signora Coriandoli. Non mancheranno le forti emozioni con l’intervista a Jenny Guardiano, nota per la sua partecipazione a Temptation Island. Infine, in studio, l’attrice comica Fatima Trotta e la modella e conduttrice Paola Di Benedetto, che ha appena tagliato il traguardo dei suoi splendidi 30 anni.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 26 gennaio 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 16 gennaio 2025 , Silvia Toffanin intervista Federica Pellegrini che parlerà della vita da mamma e i progetti futuri. Stefano Bettarini sarà protagonista di un toccante momento in cui ricorderà suo padre Mauro, recentemente scomparso all’età di 86 anni. Per la prima volta insieme in studio Asia Argento e Matilde Gioli, a breve nelle sale con il film “Fatti Vedere”. In esclusiva, nello studio del talk show di Canale 5, la prima intervista di coppia televisiva per la tronista Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, dopo l’emozionante scelta nello studio di Uomini e Donne, l’amato dating show di Maria De Filippi. Inoltre, tra gli ospiti di questa puntata, due insegnanti storici del programma Amici che hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico: Rossella Brescia e Kledi Kadiu. Infine, torna in studio l’ex pugile Daniele Scardina, accompagnato dalla mamma e dal fratello.

