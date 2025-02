Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 22 e Domenica 23 febbraio 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 su Canale 5.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 . Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Kekko dei Modà e Francesca Michielin, Selvaggia Lucarelli, poi l’ex protagonista del Grande Fratello Pamela Petrarolo.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 22 febbraio 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 22 febbraio 2025 , in onda su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie, con il loro talento e la loro storia, il leader dei Modà Kekko Silvestre e Francesca Michielin, protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Spazio poi ad un caso che ha sconvolto la Francia e il mondo intero, in esclusiva in studio, ci sarà Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, la donna che, sedata dal marito così da renderla incosciente, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni. Ora Caroline, con il libro “E ho smesso di chiamarti papà”, è riuscita a ripercorrere questa traumatica vicenda che la vede coinvolta. Nel corso della puntata, saranno in studio due amici uniti nel nome della musica: Ivana Spagna e Beppe Carletti. Infine spazio a Nicolò De Devitiis, tra i volti più amati de Le Iene, e Pamela Petrarolo, che ha lasciato la casa del Grande Fratello per stare vicino alla sua famiglia in un momento delicato.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 16 febbraio 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 16 febbraio 2025 , Silvia Toffanin accoglierà, per la sua prima intervista in studio, Selvaggia Lucarelli. Prima volta nel talk show di Canale 5 anche per l’attrice Serena Rossi. Spazio poi alle emozioni di Iva Zanicchi, che ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo, e di Marcella Bella, commossa per la presenza all’Ariston di suo fratello Gianni Bella. Momento poi adrenalinico con la grande energia Serena Brancale. Infine, il forte legame tra Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli.

